Son dakika haberleri... Şiddetle suçladığı babasını öldüren oğul tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Şiddetle suçladığı babasını öldüren oğul tutuklandı

17.04.2022 14:36
Son dakika haberleri... Şiddetle suçladığı babasını öldüren oğul tutuklandı

Son dakika gündem haberine göre İZMİR'in Güzelbahçe ilçesinde çocukluğundan beri kendisine cinsel saldırı ve şiddet uyguladığını iddia ettiği babası Haşmet Gürkan'ı (54) bıçaklayarak öldüren Devrim Gürkan (29) tutuklandı.

İZMİR'in Güzelbahçe ilçesinde çocukluğundan beri kendisine cinsel saldırı ve şiddet uyguladığını iddia ettiği babası Haşmet Gürkan'ı (54) bıçaklayarak öldüren Devrim Gürkan (29) tutuklandı.

Devrim Gürkan, önceki gece babası Haşmet Gürkan'ın çalıştığı Maltepe Mahallesi, Mithatpaşa Caddesi'ndeki balık restoranına gitti. İddiaya göre, baba ile oğul tartıştı. Çıkan kavgada Devrim Gürkan, babasını boğazından ve koltuk altından bıçakladı. Müşterilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Haşmet Gürkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Gürkan'ın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaçan Devrim Gürkan ise daha sonra polis merkezine gidip, teslim oldu.Polise verdiği ifadesinde Devrim Gürkan, babasını dışarıya çağırdığını fakat gelmediğini söyledi. Daha sonra babasının çağırması ile içeri girdiğini belirten Gürkan, Haşmet Gürkan'ı bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti. Gürkan'ın ifadesinde, babası tarafından küçüklüğünden beri cinsel saldırı ve şiddete maruz kaldığını söylediği öğrenildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gürkan, tutuklandı.


Son dakika haberleri... Şiddetle suçladığı babasını öldüren oğul tutuklandı
Son dakika haberleri... Şiddetle suçladığı babasını öldüren oğul tutuklandı
Son dakika haberleri... Şiddetle suçladığı babasını öldüren oğul tutuklandı
Son dakika haberleri... Şiddetle suçladığı babasını öldüren oğul tutuklandı
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İzmir'de babasını bıçakla öldüren kişi tutuklandı İzmir'de babasını bıçakla öldüren kişi tutuklandı 'Çocukluğumdan beri beni istismar ediyordu' dediği babasını çalıştığı balık restoranında boğazından bıçaklayarak öldürdü 'Çocukluğumdan beri beni istismar ediyordu' dediği babasını çalıştığı balık restoranında boğazından bıçaklayarak öldürdü

Maltepe Mahallesi, Güzelbahçe, Saldırı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Şiddetle suçladığı babasını öldüren oğul tutuklandı - Son Dakika


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