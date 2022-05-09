Son dakika haberi! ŞİŞLİ'DE BAR ÖNÜNDEKİ CİNAYET KAMERADA - Son Dakika
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Son dakika haberi! ŞİŞLİ'DE BAR ÖNÜNDEKİ CİNAYET KAMERADA

09.05.2022 12:49

Son dakika haber: ŞİŞLİ'de geçen mart ayında gece kulübünde bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgayla ilgili 5 şüpheli yakalandı.

ŞİŞLİ'de geçen mart ayında gece kulübünde bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgayla ilgili 5 şüpheli yakalandı. Mekanın önünde yaşanan kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Şişli, Esentepe Mahallesinde bulunan gece kulübünde 25 Mart 2022 tarihinde sabaha karşı saat 04.00 sıralarında meydana gelen olayda yan masada oturan bir kadına tacizde bulundukları iddiasıyla çalışanlar tarafından dışarı atılan 5 kişi, kısa süre sonra geri döndü. Bar işletmecisi ve çalışanlarıyla mekan önünde yaşanan kavgada gece kulübünün işletmecisi Gıyasettin Gümüş hayatını kaybederken, Sefa Ş. ve Mehmet A. adlı çalışanlar çeşitli yerlerinden yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis olayın işyeri güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendiğini belirledi. Görüntü kayıtlarından kimlikleri tespit edilen şüpheliler Doğukan K.K.(24), Mert P.(20), Dorukan K.(28) Toygun T.(32) ile İlker B.(21) gözaltına alındı.

AZILI SUÇLU ÇIKTILAR

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerden Doğukan K.K.'nın daha önceden 9 kez, Mert P.'nin 4 kez, Dorukan K.'nın 7 kez, İlker B.'nin ise 12 kez gözaltına alındıkları tespit edildi. Yapılan soruşturma sonucu olayda silahı Doğukan K.K.'nın kullandığı ortaya çıktı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler.

Son dakika haberi! ŞİŞLİ'DE BAR ÖNÜNDEKİ CİNAYET KAMERADA
Son dakika haberi! ŞİŞLİ'DE BAR ÖNÜNDEKİ CİNAYET KAMERADA
Son dakika haberi! ŞİŞLİ'DE BAR ÖNÜNDEKİ CİNAYET KAMERADA
Son dakika haberi! ŞİŞLİ'DE BAR ÖNÜNDEKİ CİNAYET KAMERADA

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! ŞİŞLİ'DE BAR ÖNÜNDEKİ CİNAYET KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! ŞİŞLİ'DE BAR ÖNÜNDEKİ CİNAYET KAMERADA - Son Dakika
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