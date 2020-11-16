Son dakika haberleri | Sivas Numune Hastanesi bahçesi asfaltlandı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Sivas Numune Hastanesi bahçesi asfaltlandı

16.11.2020 14:51
Son dakika haberleri | Sivas Numune Hastanesi bahçesi asfaltlandı, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Sivas Numune Hastanesi bahçesinde belediye ekiplerince asfalt çalışması yapıldı.

Sivas Numune Hastanesi bahçesinde belediye ekiplerince asfalt çalışması yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sivas Belediyesi, Numune Hastanesi yönetiminin talepleri doğrultusunda, hastane bahçesinde çevre düzenlemesi ve asfalt çalışmalarını tamamladı.

Otopark, ambulans yolu ve acil girişlerinde daha önce beton olan yollar asfaltla kaplanarak daha uzun ömürlü olması sağlandı.

Numune Hastanesi bahçesinde 12 bin 500 metrekare asfaltlama, 4 bin 500 metrekare de parke taş döşemesi yapıldı.

Numune Hastanesi, Sivas Belediyesi, Hastane, Sivas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Sivas Numune Hastanesi bahçesi asfaltlandı - Son Dakika


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