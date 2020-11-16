Sivas Numune Hastanesi bahçesinde belediye ekiplerince asfalt çalışması yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sivas Belediyesi, Numune Hastanesi yönetiminin talepleri doğrultusunda, hastane bahçesinde çevre düzenlemesi ve asfalt çalışmalarını tamamladı.

Otopark, ambulans yolu ve acil girişlerinde daha önce beton olan yollar asfaltla kaplanarak daha uzun ömürlü olması sağlandı.

Numune Hastanesi bahçesinde 12 bin 500 metrekare asfaltlama, 4 bin 500 metrekare de parke taş döşemesi yapıldı.