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Son dakika haberleri: SOBADAN ZEHİRLENEN ANNE VE BEBEĞİNİN CENAZESİ ALINDI - Son Dakika

Son dakika haberleri: SOBADAN ZEHİRLENEN ANNE VE BEBEĞİNİN CENAZESİ ALINDI

31.01.2022 01:35

Son dakika haberler... ANTALYA'nın Serik ilçesinde, sobadan sızan gazdan zehirlenip hayatını kaybeden Yasemin Yüceay (34) ve 1 yaşındaki bebeği Yasin'in cenazeleri, yakınları tarafından morgdan alındı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, sobadan sızan gazdan zehirlenip hayatını kaybeden Yasemin Yüceay (34) ve 1 yaşındaki bebeği Yasin'in cenazeleri, yakınları tarafından morgdan alındı. Anne ve Yasin'in, diğer çocukları İkra'nın doğum günündeki mutlulukları ise kameraya yansıdı.

Serik ilçesi Kadriye Mahallesi'nde dün saat 19.30 sıralarında 4 kişilik ailenin bulunduğu evden ses gelmediğini fark eden komşuları, Ferhat (41) ile Yasemin Yüceay (34) çiftini telefonla aradı. Yanıt alınmaması üzerine eve giden komşuları kapıyı çalmalarına rağmen karşılık alamayınca durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine verilen adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri eve girdiklerinde, bir odada Yasemin Yüceay'ı yüzüstü yatakta yatar halde, bebekleri Yasin'i (1) ise annesinin yatağının kenarında bulunan beşikte sırt üstü yatarken; evin mutfak bölümünde ise Ferhat Yüceay'ı tek kişilik baza yatakta, kızı İkra'yı (5) ise yer yatağında buldu.

Sağlık ekipleri Yasemin Yüceay ile bebeği Yasin'in yaşamını yitirdiğini, Ferhat Yüceay ile kızı İkra'nın ise zehirlendiğini belirledi. Ferhat Yüceay ambulans ile Serik'teki özel hastaneye, kızı İkra ise Antalya'da özel bir hastaneye sevk edildi. Yasemin Yüceay ve oğlunun cenazesi, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

AİLE KOVİD-19 KARANTİNASINDAYMIŞ

Ferhat Yüceay'ın Belek'te beş yıldızlı bir otelde çalıştığı, 4 gün önce de PCR testinin pozitif çıkması nedeniyle çalışmayan eşi Yasemin ve çocuklarıyla birlikte karantinada oldukları öğrenildi. CENAZELER ALINDI

Yasemin Yüceay ve bebeği Yasin'in cenazeleri, bugün Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Bebek Yasin ile aynı adı taşıyan dayı Yasin Abaş tarafından teslim alınan cenazeler, toprağa verilmek üzere Mardin'in Dara Mahallesi'ne götürüldü. Hastanede tedavileri süren Ferhat Yüceay ile kızı İkra'nın hayati tehlikesinin olmadığı kaydedildi.

ANNE VE ÇOCUKLARIN SON GÖRÜNTÜLERİ

Hayatını kaybeden Yasemin Yüceay ile çocuklarının görüntüleri ortaya çıktı. Hastanede tedavisi devam eden İkra'nın 26 Ocak günü kutlanan doğum gününde çekilen görüntülerde, annenin pastayı getirdiği, İkra'nın mumları söndürdüğü görüldü. Yine İkra ve hayatını kaybeden kardeşi Yasin'in oynadığı anlar görüntülere yansıdı.

'OLAYLA İLGİLİ BİLGİMİZ YOK'

Olayın nasıl olduğunu bilmediğini söyleyen Ferhat Yüceay'ın ağabeyi İzzettin Yüceay, "Bize soba zehirlenmesi olduğu söylendi ama kesin olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Karantinalardı, en son komşularıyla uzak mesafeden görüşmüşlerdi. Komşuları telefonla ulaşmaya çalışmış ancak ulaşamamış" dedi

'TELAŞLANDIM'

Sabahları genelde 10.00 ile 11.00 saatleri arasında sürekli görüştüklerini söyleyen komşusu Seyfettin Erdem ise "O saatte göremeyince, saat 14.00 gibi kapılarını çaldım, ses gelmeyince uyuduklarını düşündüm. Saat 15.00 gibi tekrar eve geldim, bu sefer telaşlandım. Telefonları kapalıydı. Ondan sonra kuşkulandık ve polisi aradık" dedi.

Diğer yandan Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Yıldırım ve Kadriye Mahalle Muhtarı Süleyman Çalışkan, eve giderek ağabey ve komşularına başsağlığı ile geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Son dakika haberleri: SOBADAN ZEHİRLENEN ANNE VE BEBEĞİNİN CENAZESİ ALINDI
Son dakika haberleri: SOBADAN ZEHİRLENEN ANNE VE BEBEĞİNİN CENAZESİ ALINDI
Son dakika haberleri: SOBADAN ZEHİRLENEN ANNE VE BEBEĞİNİN CENAZESİ ALINDI

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Hisarcık, Antalya, Doğum, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: SOBADAN ZEHİRLENEN ANNE VE BEBEĞİNİN CENAZESİ ALINDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: SOBADAN ZEHİRLENEN ANNE VE BEBEĞİNİN CENAZESİ ALINDI - Son Dakika
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