Son dakika haberleri! Takla atan araçtaki güvenlik korucusu hayatını kaybetti - Son Dakika

TUNCELİ'nin Çemişgezek ilçesinde, kontrolden çıkıp, takla atan otomobilin sürücüsü güvenlik korucusu Sefer Demir (26), yaşamını yitirdi.

Kaza, gece Çemişgezek ilçesi Alakuş köyü yolunda meydana geldi. Güvenlik korucusu Sefer Demir yönetimindeki 23 ABN 642 plakalı otomobil, sağanak nedeniyle kontrolden çıkarak takla atıp, şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sefer Demir'in cansız bedeni, hastane morguna götürüldü. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.