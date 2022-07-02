Son dakika haberleri! Tarla kenarında tabancayla öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Tarla kenarında tabancayla öldürüldü

02.07.2022 16:25
Son dakika haberleri! Tarla kenarında tabancayla öldürüldü

Son dakika haberler: SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, tarlanın kenarında tartıştığı kimliği belirsiz kişinin tabancayla ateş ettiği İsa Altuntaş, yaşamını yitirdi.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, tarlanın kenarında tartıştığı kimliği belirsiz kişinin tabancayla ateş ettiği İsa Altuntaş, yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde, Seyfeler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İsa Altuntaş ile kimliği belirsiz kişi, tarlanın yanında görüşürken tartışmaya başladı. Bu sırada tabancasını çıkaran şüpheli, Altuntaş'a ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Altuntaş, sağlık ekibince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Tarla kenarında tabancayla öldürüldü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:11 Emine Ün'ün eski eşi, hakkında çıkan "baldızıyla aşk yaşıyor" iddialarına cevap verdi: İftira
16:01 Beşiktaş, Alex Teixeira ile yollarını ayırdı! Fesih konusunda anlaşma sağlandı
15:58 Türkiye'nin 2022 yılında en zengin 24 ismi belli oldu
15:45 Mısır'da 68 yaşındaki kadın, köpekbalığının saldırısına uğradı! O anlar saniye saniye kameraya yansıdı
15:37 Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadın, son yolcuğuna uğurlandı
15:35 Survivor 2022 All Star'ı 2. olarak bitiren Adem, Acun Ilıcalı'yı takipten çıkardı
15:21 Fenerbahçe'den Emre Mor açıklaması geldi: 3 yıllık sözleşme imzalandı
15:02 LC Waikiki'den 'Arapça tişört' açıklaması geldi: Sistemsel bir hata yüzünden böyle oldu
14:56 Cüneyt Çakır hakemliğe devam edecek mi? Konuyla ilgili açıklama yaptı: Yurt dışından teklif var
14:34 İstanbul'da şehir hatları vapurunun dümeni kilitlenince Karaköy iskelesine çarptı: 3 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2022 16:28:21. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Tarla kenarında tabancayla öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement