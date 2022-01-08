Son dakika haberleri! Tartıştıkları kişiyi bıçakla öldüren ikisi kardeş 3 kişi adliyede - Son Dakika

KOCAELİ'de Onur Çınar Kaplan'ın (31) bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2'si kardeş, 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, 3 Ocak günü Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi'nde meydana geldi. Evli ve 1 çocuk babası Onur Çınar Kaplan ile yolda karşılaştığı İlhan K. ve kardeşi Uğur K. arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Kaplan bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Kaplan, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Polis ekipleri, İlhan K. ve Uğur K. kardeşler ile olayla bağlantısı olduğu tespit edilen Yıldırım Ç.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

KUZENİ, 15 YIL ÖNCE UĞUR K. ve İLHAN K.'NİN KARDEŞİNİ ÖLDÜRMÜŞ

Polis ekipleri, Onur Çınar Kaplan'ın amcasının oğlunun, 2006'da Uğur K. ve İlhan K.'nin kardeşini öldürdüğünü, aralarında bu nedenle husumet olduğunu belirledi. Kardeşlerin ifadelerinde Onur Çınar Kaplan'ı tanımadıklarını ve yaşanan olayın ise geçmişe dayanmadığını söylediği öğrenildi.