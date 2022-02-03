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Son dakika haberleri! Tekirdağ'da bir iş yerine silahlı saldırı: 1 ağır yaralı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Tekirdağ'da bir iş yerine silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

03.02.2022 15:19
Son dakika haberleri! Tekirdağ'da bir iş yerine silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Tekirdağ'da bir telefoncuya giren silahlı saldırgan, etrafa ateş açtı.

Tekirdağ'da bir telefoncuya giren silahlı saldırgan, etrafa ateş açtı. Saldırıda 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Yaşar Doğu Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yeri sahipleri ile alacak verecek davası nedeniyle anlaşmazlık yaşayan F.K., gece saatlerinde iş yerini kurşunladı. F.K.'nın silahından çıkan kurşunlarla yaralanan E.S., 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu F.K. adlı şahıs gözaltına aldı. F.K.'nın saldırıda kullandığı silaha da el konuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma işlemleri sürüyor. - TEKİRDAĞ

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Cumhuriyet Mahallesi, Tekirdağ, Kapaklı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Tekirdağ'da bir iş yerine silahlı saldırı: 1 ağır yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Tekirdağ'da bir iş yerine silahlı saldırı: 1 ağır yaralı - Son Dakika
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