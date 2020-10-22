Son dakika haberleri... Tekirdağ'da yeni yatırımlar için toplantı yapıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Tekirdağ'da yeni yatırımlar için toplantı yapıldı

22.10.2020 11:35
Son dakika haberleri... Tekirdağ'da yeni yatırımlar için toplantı yapıldı, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda yapıldı.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Toplantıda konuşan Vali Yıldırım, "Tekirdağ'da yeni yatırım yapacak olan firmalar var, bu firmalarla iletişimin sağlanması bakımından ya da var olan iletişimin artırılması bakımından onların bizlerden beklentileri, bizim onlardan isteklerimiz nelerdir bunların konuşulması bakımından bir çalışma yapıldı İş Kurumu Müdürlüğümüzce. Bu ortaya konulacak ve sizlerin bilgisine sunulacak. Milli Eğitim Müdürlüğümüzde alan ve dal talepleri var onu görüşeceğiz. Bu konularda sizlerin görüşlerini alacağız" dedi.

Ardından Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nün faaliyet ve çalışmaları hakkında İl Müdürü Yaşar Esen tarafından sunum yapıldı. Sunumun ardından Tekirdağ'da yeni yatırım yapan/yapacak olan firmaların İŞKUR'la iletişimini hızlandırması, güçlendirmesi, İŞKUR'un teşvikleri ile istihdamın arttırılması, İŞKUR'un istihdamın korunması ve arttırılması için planlamaların yapılabilmesi amacıyla Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce yapılan çalışmalar görüşüldü. Daha sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Tekirdağ'da okullarda açılacak/kapatılacak olan alan ve dal talepleri görüşüldü.

Bu doğrultuda Çorlu ilçesi Çorlu Özel Eğitim Meslek Okulu bünyesinde "Giyim Üretim Teknolojisi" alanı ve buna bağlı "Giyimde Üretim Elemanı" dalının açılması görüşüldü, Çorlu ilçesi Çorlu Özel Eğitim Meslek Okulu bünyesinde "Tarım" alanı ve buna bağlı "Süs Bitkileri ve Peyzaj" dalının açılması görüşüldü. Sonrasında Çerkezköy

ilçesi Veliköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde "Kimya Teknoloji" alan ve dalların 2020-2021 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere, öğrenci, öğretmen ve donatımlarıyla birlikte Veliköy Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine taşınması görüşüldü. Dilek temennilerin ardından toplantı sona erdi. Toplantıya Vali Yıldırım'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Osman Abdullah Günaydın ve İl İstihdam Kurulu Üyeleri katıldı. - TEKİRDAĞ

Son dakika haberleri... Tekirdağ'da yeni yatırımlar için toplantı yapıldı

Mesleki Eğitim, Aziz Yıldırım, İstihdam, Tekirdağ, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri... Tekirdağ'da yeni yatırımlar için toplantı yapıldı - Son Dakika Ekonomi

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