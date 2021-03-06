Tekirdağ Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Süleyman Kozuva'yı ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürü Erduğan, ziyarette Kozuva'ya emniyete yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür ederek, plaket verdi.

Bu arada, İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, başta Çerkezköy TSO olmak üzere tüm ticaret ve sanayi odaları, STK'lar, belediyeler ve diğer paydaşlar ile koordineli bir şekilde, halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Bir yerel gazetede yer alan araç tahsisi konusu ile ilgili yanlış anlaşılma olduğu aktarılan açıklamada, Çerkezköy TSO ile İl Emniyet Müdürlüğü arasında ilişkilerin tam bir koordinasyon içerisinde devam ettiği kaydedildi.