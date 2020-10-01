Son dakika haber... - Tel Abyadlı çocuklar ilk defa sinema izledi- Terör zulmünden kurtulan minikler ilk defa sinema... - Son Dakika

Son dakika haber... - Tel Abyadlı çocuklar ilk defa sinema izledi- Terör zulmünden kurtulan minikler ilk defa sinema...

Son dakika haberine göre - Tel Abyadlı çocuklar ilk defa sinema izledi Terör zulmünden kurtulan minikler ilk defa sinema izleme heyecanı yaşadı Yıllarca süren iç savaş ve sonrasında PKK/YPG terör örgütünün zulmü nedeniyle hayatlarında hiç sinemaya gidemeyen Suriyeli çocuklar, ilk defa sinema izleme heyecanı yaşadı.

- Tel Abyadlı çocuklar ilk defa sinema izledi

Terör zulmünden kurtulan minikler ilk defa sinema izleme heyecanı yaşadı

TEL ABYAD - Yıllarca süren iç savaş ve sonrasında PKK/ YPG terör örgütünün zulmü nedeniyle hayatlarında hiç sinemaya gidemeyen Suriyeli çocuklar, ilk defa sinema izleme heyecanı yaşadı.

PKK/YPG terör örgütünden bölgedeki varlığının arındırıldıktan sonra sosyal yaşama dönüş için çok sayıda faaliyetin yürütüldüğü Suriye'nin Telabyad kentindeki Selahaddin El Sabbağ İlkokulunda okuyan öğrencilere sinema keyfi yaşattı. Okulun bir sınıfına kurulan sinema perdesine yansıtılan Türk yapımı çizgi filmleri büyük bir zevkle izleyen çocuklara, Telabyad Koordinatörü Oğuzhan Erdi Atak ile Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Hakan Kutluhan da eşlik etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığının uyguladığı gezer sinema faaliyetiyle, Telabyad'da savaşın izlerini silmek üzere sosyal faaliyet olarak derslerin yanında sinema etkinliği düzenlediklerini ifade eden Telabyad Koordinatörü Oğuzhan Erdi Atak, Barış Pınarı bölgesindeki tüm okullarda bu faaliyetin gerçekleştirileceğini söyledi.

Yaklaşık 150 öğrencinin katıldığı sinema gösteriminin ardından çocuklara oyuncak dağıtımının ardından program sona erdi.

Son dakika haber... - Tel Abyadlı çocuklar ilk defa sinema izledi- Terör zulmünden kurtulan minikler ilk defa sinema...
Son dakika haber... - Tel Abyadlı çocuklar ilk defa sinema izledi- Terör zulmünden kurtulan minikler ilk defa sinema...
Son dakika haber... - Tel Abyadlı çocuklar ilk defa sinema izledi- Terör zulmünden kurtulan minikler ilk defa sinema...
Son dakika haber... - Tel Abyadlı çocuklar ilk defa sinema izledi- Terör zulmünden kurtulan minikler ilk defa sinema...
Son dakika haber... - Tel Abyadlı çocuklar ilk defa sinema izledi- Terör zulmünden kurtulan minikler ilk defa sinema...
Son dakika haber... - Tel Abyadlı çocuklar ilk defa sinema izledi- Terör zulmünden kurtulan minikler ilk defa sinema...
Son dakika haber... - Tel Abyadlı çocuklar ilk defa sinema izledi- Terör zulmünden kurtulan minikler ilk defa sinema...
Son dakika haber... - Tel Abyadlı çocuklar ilk defa sinema izledi- Terör zulmünden kurtulan minikler ilk defa sinema...
Son dakika haber... - Tel Abyadlı çocuklar ilk defa sinema izledi- Terör zulmünden kurtulan minikler ilk defa sinema...

Savaş, Terör, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 18:53 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... - Tel Abyadlı çocuklar ilk defa sinema izledi- Terör zulmünden kurtulan minikler ilk defa sinema... - Son Dakika

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