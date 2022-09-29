Son Dakika | Ters yöne giren otomobille otobüsün çarpıştığı kaza kamerada - Son Dakika
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Son Dakika | Ters yöne giren otomobille otobüsün çarpıştığı kaza kamerada

29.09.2022 13:59

Son dakika gündem haberi... TEKİRDAĞ'da ters yöne giren otomobille otobüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

TEKİRDAĞ'da ters yöne giren otomobille otobüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Süleymanpaşa ilçesi Tekirdağ- İstanbul çevre yolunun Değirmenaltı kavşağında meydana geldi. H.K.'nin (71) kullandığı 59 DL 700 plakalı otomobil, kavşaktan çıkıp ters yöne girince T.Ö. yönetimindeki 59 EV 012 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada, yaklaşık 30 metre sürüklenen otomobilin sürücüsü H.K., araçta sıkışıp yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen polis ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan H.K., ambulansla hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı.


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Kaynak: DHA

Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Ters yöne giren otomobille otobüsün çarpıştığı kaza kamerada - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Son Dakika | Ters yöne giren otomobille otobüsün çarpıştığı kaza kamerada - Son Dakika
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