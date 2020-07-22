Son dakika haberleri! Tezgahlar balıksız kalmıyor - Son Dakika

Tezgahlar balıksız kalmıyor

Tatilciler sardalya balığını tercih ediyor

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, su ürünleri halinde tezgahlar boş kalmıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Balıkesir Tarım Ürünleri A.Ş. (BATAŞ), bünyesinde bulunan Bandırma Su Ürünleri Hali de av yasağı olsa bile her gün taze balık müşterilerini bekliyor. Pandemi sürecinde işlerinin iyiden iyiye ivme kazanmasıyla tatilciler sardalya balığını tercih ediyor. Bandırma balık halinde uzun yıllar balıkçılık yapan Barış Yıldız "Bandırma balık haline, hamsi, tekir, sardalya, istavrit, tavuk balığı tezgahlarımızda yer aldı. Yaz günü sardalyanın tam mevsimidir. Vatandaşlarımızın en çok tercih ettiği balıklardan biridir tam yağlandığı için mangala çok iyi gidiyor. Düne nazaran 40 lira civarında olan sardalya 20 liraya düştü. Ege Denize giden küçük teknelerimizle kalamar, dil balığı, karides bako balıkları da tezgahları süslüyor. Balık yasağı olduğu halde tezgahlarımız ihtiyaçları karşılamaktadır. Aynı zamanda da balık çiftliklerinde yetiştirilen çipura, levrek her gün taze gelmektedir" dedi.