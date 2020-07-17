Son dakika haberleri... Trump, Avustralya Başbakanı Morrison ile Hint-Pasifik bölgesini görüştü - Son Dakika

ABD Başkanı Donald Trump ve Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Hint-Pasifik bölgesinde büyüyen güvenlik tehditlerini ele alan bir telefon görüşmesi yaptı.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, yaptığı yazılı açıklamada, Morrison ve Trump'ın dün telefonda görüştüğünü bildirdi.

İkilinin görüşmede Hint-Pasifik bölgesinde büyüyen güvenlik tehditlerini değerlendirdiğinin altını çizen Deere, "Başkan Trump, Başbakan Morrison'ın savunma bütçesini artırmasını övdü. Ayrıca Trump, Morrison'a Dünya Sağlık Örgütüne hesap verebilirlik ve reform çağrısındaki liderliğinden dolayı da teşekkür etti." ifadesini kullandı.

Trump'ın Avustralya halkına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesinde desteğini bildirdiğini aktaran Deere, "Trump, Çin'in adil olmayan ticari önlem misillemelerine karşı da Avustralya halkını desteklediğini söyledi." dedi.