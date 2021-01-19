Son dakika haberleri | Tunus Meclis Başkanı Gannuşi, "sokaklara sükunet" çağrısı yaptı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Tunus Meclis Başkanı Gannuşi, "sokaklara sükunet" çağrısı yaptı

19.01.2021 18:31
Son dakika haberleri | Tunus Meclis Başkanı Gannuşi,

Son dakika haber: Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi Başkanı Raşid el-Gannuşi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine karşı haftasonundan bugüne devam eden ve şiddet olaylarının yaşandığı protestolara yönelik "sükunet" ve birlik çağrısı yaptı.

Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi Başkanı Raşid el-Gannuşi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine karşı haftasonundan bugüne devam eden ve şiddet olaylarının yaşandığı protestolara yönelik "sükunet" ve birlik çağrısı yaptı.

Yerel bir televizyona konuşan Gannuşi, ülkede haftasonundan bugüne devam eden gösterilerin "özellikle işsiz gençlerin koşullarından kaynaklandığını" belirtti.

Tunus'un yağma ve yakma olaylarıyla kurtarılamayacağını söyleyen Gannuşi, ülkedeki tüm gençlere sükunet ve birlik çağrısı yaparak "binaların, mağazaların yakılmasının kimseye fayda sağlamayacağını" vurguladı.

Öte yandan Gannuşi'nin liderliğini yaptığı, parlamentodaki birinci parti Nahda Hareketi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Hişam el-Meşişi'ye son günlerdeki protestolarda yağma ve özel mülke zarar olaylarının soruşturulması çağrısı yaptı.

Nahda Hareketi, isim vermeden bazı siyasileri "ayaklanmaları kışkırtmakla" suçlarken söz konusu tutumların milli duruşlara aykırı olduğunu belirtti.

Gece protestolarındaki olaylar, kamu ve özel mülke yönelik saldırıların arkasındaki gerçeği aydınlatmasını Başbakan'dan talep eden Nahda Hareketi, göstericileri "haklı taleplerinin saptırılmasına ve ülkeye zarar vermesine müsade etmemeye" davet etti.

Tunus'ta haftasonundan itibaren çok sayıda gösteri düzenlenmişti.

Gösteriler sırasında, kamu binalarına zarar verildiği, özel araçların ateşe verildiği ve mağazalara yağmalar yapıldığı yönünde görüntüler sosyal medyaya yansımıştı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre olaylar sırasında 632 kişi gözaltına alınmıştı.

Tunus içindeki siyasi bazı gruplar yaptıkları açıklamalarda, olaylarla ilgili karşılıklı siyasi rakiplerine yönelik suçlamalarda bulunmuştu.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, gençleri, gösteriler sırasında çevreye zarar vermemeleri konusunda uyarmıştı.

Gece boyunca gösterilerin devam etmesinin ardından Savunma Bakanlığı, askeri birliklerin, Kovid-19 tedbirlerine tepki amaçlı olası eylemlere karşı kamu kurumları ve stratejik mekanların önünde konuşlandığını açıklamıştı.

Küresel anlamda sosyoekonomik şartları ağırlaştıran Kovid-19 salgını Tunus'taki yaşam koşullarını da derinden etkiledi.

Temel döviz girdisi ve istihdam kaynağı turizm gelirlerinden mahrum Tunus, özellikle gençler arasında yüksek orandaki işsizlik, alım gücünün zayıflaması, yatırımların azalması gibi ekonomik sorunlarla mücadele ediyor.

Tunus Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 14 Ocak'tan itibaren 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Meclis Başkanı, Başbakan, Tunus, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Tunus Meclis Başkanı Gannuşi, 'sokaklara sükunet' çağrısı yaptı - Son Dakika


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