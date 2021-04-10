Son dakika haber | Tarsus'ta Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümü kutlandı

Son dakika gündem haberi... Mersin'in Tarsus ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi. Cumhuriyet alanındaki törende İlçe Emniyet Müdürü Ercan Elbir, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Kaymakam Kadir Sertel Otcu, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ve diğer ilgililer Emniyet Müdürü Elbir'i ziyaret etti.

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