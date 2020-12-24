Son dakika haberleri... Türkiye Kulüpler Arası Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası sona erdi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Türkiye Kulüpler Arası Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası sona erdi

24.12.2020 20:53
Son dakika haberleri... Türkiye Kulüpler Arası Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası sona erdi, System.String[]

Son dakika spor haberi: Türkiye Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası ve Yıldızlar Bireysel Yüzme Müsabakaları, bugün yapılan mücadelelerin ardından tamamlandı.

Türkiye Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası ve Yıldızlar Bireysel Yüzme Müsabakaları, bugün yapılan mücadelelerin ardından tamamlandı.

Açık yaş kadınlar, açık yaş erkekler ve genç kadınlar kategorilerinde Fenerbahçe, ilk sırada yer aldı.

Sarı-lacivertli kulüp, açık yaş kadınlarda 305 puanla birinciliği elde ederken, 281 puanla ENKA ikinci, Galatasaray ise 171 puanla üçüncü oldu.

Açık yaş erkeklerde de 318 puanla Fenerbahçe ilk sırada yer aldı. Galatasaray 250,5 puanla ikinci, 188 puanla ENKA ise üçüncü sırada kendine yer buldu.

Genç kadınlar kategorisinde ENKA, 303 puanla zirvede yer aldı. ENKA'yı 284 puanla Fenerbahçe, 141 puanla Galatasaray takip etti.

Genç erkeklerde ise 301 puanla Fenerbahçe birinciliği elde etti. Galatasaray, 238 puanla ikinci oldu. ENKA ise 174 puanla organizasyonu üçüncü tamamladı.

Çeşitli kategorilerde rekorlar kırıldı

Galatasaray Ergun Gürsoy Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen şampiyonanın 5'inci ve son gününde çeşitli kategorilerde rekorlar kırıldı.

50 metre sırtüstü kadınlar finalinde Ekaterina Ivanova Avramova (ENKA) 27.50'lik, erkeklerde ise Rasim Oğulcan Gör (Fenerbahçe) 24.00'lük derecesiyle birinci oldu.

100 metre kelebek kadınlar finalinde Gizem Güvenç (Fenerbahçe) 59.94'lük, erkeklerde de Ümit Can Güreş (Fenerbahçe) 51.68'lik derecesiyle ilk sırada yer aldı.

400 metre serbest kadınlar finalinde Beril Böcekler (ENKA) 4: 02.77'lik derecesiyle kendisine ait 15-16, 17-18 ve +19 yaş Türkiye rekorlarını geliştirdi.

400 metre serbest erkekler finalinde ise Baturalp Ünlü (Fenerbahçe), 3: 42.36'lık derecesiyle yine kendisine ait 17-18 ve +19 yaş Türkiye rekorlarını geliştirdi.

200 metre karışık kadınlar finalinde Deniz Ertan (Fenerbahçe), 2: 12.70'lik derecesiyle 15-16 yaş kategorisinde kendi rekorunu geliştirdi.

200 metre karışık erkekler finalinde Berke Saka (Galatasaray), 1: 57.07'lik derecesiyle 17-18 yaş Türkiye rekorunu kırdı.

4x50 metre karışık kadınlar finalinde İlayda Kargın, Hazal Özkan, Sezin Eligül ve Selen Özbilen'den oluşan Fenerbahçe, 1: 50.84'lük derecesiyle birinci oldu.

4x50 metre erkekler finalinde Rasim Oğulcan Gör, Emre Sakçı, Ümit Can Güreş ve Yalım Acımış'tan oluşan Fenerbahçe, 1: 35.54'lük derecesiyle ilk sırada yer aldı.

Şampiyonanın son günü gündüz seansında 4x50 metre serbest kadınlar yarışında Ece İmge Önal, Ece Bahar Demirkıran, Cansu Şenyüzlü ve Öykü Çakır'dan oluşan ENKA Serbest Bayrak Takımı, 1: 43.97'lik derecesiyle daha önce de 17-18 yaş kategorilerinde ENKA'ya ait rekoru geliştirmeyi başardı.

4x50 metre serbest kadınlar finalinde yarışan Ela Naz Özdemir (Fenerbahçe), 26.05'lik derecesiyle 50 metre serbest 14 yaş Türkiye rekorunu kırdı.

Galatasaray, Fenerbahçe, Türkiye, Yüzme, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri... Türkiye Kulüpler Arası Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası sona erdi - Son Dakika Spor


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