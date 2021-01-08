Son dakika haberleri! Tuzla'da tersaneler bölgesinde korkutan gemi yangını - Son Dakika

Son dakika haberleri! Tuzla'da tersaneler bölgesinde korkutan gemi yangını

08.01.2021 08:12
Son dakika haberleri! Tuzla'da tersaneler bölgesinde korkutan gemi yangını, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre İstanbul Tuzla'da Tersaneler bölgesinde bulunan canlı hayvan taşıma gemisinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

İstanbul Tuzla'da Tersaneler bölgesinde bulunan canlı hayvan taşıma gemisinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Canlı hayvan taşıma gemisinin boş olması olası bir faciayı önledi. Gemi yangını havadan görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Aydıntepe Mahallesi Güzin Sokakta bulunan Torgem tersanesinde bir canlı hayvan taşıma gemisinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, Sağlık ekipleri olay yerinde hazır bekletildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çabalarının ardından yangın kontrol altına alındı. Canlı hayvan taşıma gemisinin boş olması olası bir faciayı önledi. Öte yandan yangında ölen yada yaralanan olmazken geminin üst kısmında maddi hasar meydana geldi. Gemi yangını drone ile havadan görüntülendi.

(Halit Arslan/İHA)

İstanbul, İtfaiye, Yangın, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Tuzla'da tersaneler bölgesinde korkutan gemi yangını - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İş aramak için otogara giden genç kızın hayatı karardı! Zorlu uyuşturucu kullandırıp cinsel istismarda bulundu ABD'li senatörün "Yağmalama ve şiddete sıfır tolerans" sözleri, akıllara Irak'ta altın yağmaladığı görüntülerini getirdi F.Bahçe'nin gündemindeki Mesut Özil, menajeri ile görüşmek için Londra'ya gitti Türkiye için tarihi gün! Türksat 5A uydusu uzaya fırlatıldı "Böyle giderse yaza çıkamam" diyen Seren Serengil, beşinci kez evleniyor Ünlü YouTuber grubu Kafalar'a büyük şok! 5 yıl hapisleri isteniyor Erol Bulut'un sözleri sorulan Çağdaş Atan, küplere bindi: Kendimi zor tutuyorum Migros, CarrefourSA'nın 34 mağazasını devraldı
Meteoroloji'den beklenen uyarı! İstanbul dahil 11 ilde sağanak yağış Meteoroloji'den beklenen uyarı! İstanbul dahil 11 ilde sağanak yağış         
08:14
Bir Zamanlar Çukurova dizisine dahil olan Hande Soral, güzelliğiyle damga vurdu Bir Zamanlar Çukurova dizisine dahil olan Hande Soral, güzelliğiyle damga vurdu         
07:42
Bakan Koca, Bakan Koca, "Türkiye Berat Albayrak yüzünden aşı alamadı" iddialarını yalanladı         
00:57
Fiyatıyla dudak uçuklatan montunu giyen Serenay Sarıkaya, dalga konusu oldu Fiyatıyla dudak uçuklatan montunu giyen Serenay Sarıkaya, dalga konusu oldu         
00:06
Sağlık Bakanı Koca: Çin'den gelen aşıların ara sonuçları güvenli, onay sürecini başlattık Sağlık Bakanı Koca: Çin'den gelen aşıların ara sonuçları güvenli, onay sürecini başlattık         
00:02
Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi         
23:34
Son Dakika! ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden: Kongre'yi basanlar protestocu değil teröristti Son Dakika! ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden: Kongre'yi basanlar protestocu değil teröristti         
22:02
'15 Ocak'tan itibaren restoran, kafe gibi işletmelerin HES kodu şartıyla açılacağı' iddiaları yalanlandı '15 Ocak'tan itibaren restoran, kafe gibi işletmelerin HES kodu şartıyla açılacağı' iddiaları yalanlandı         
20:58
Türk Telekom, bugünden itibaren İstanbul dahil 6 ilde internet kesintisi yapacak Türk Telekom, bugünden itibaren İstanbul dahil 6 ilde internet kesintisi yapacak         
17:12
Fransız Engie Türkiye'deki 4 şirketini sattı Fransız Engie Türkiye'deki 4 şirketini sattı         
16:44
Bilim insanları tespit etti: Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil Bilim insanları tespit etti: Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil         
15:49
Türkiye'nin ABD'deki olaylarla ilgili açıklaması CNN International muhabirini şaşırttı Türkiye'nin ABD'deki olaylarla ilgili açıklaması CNN International muhabirini şaşırttı         
14:22
Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı         
13:43
Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı         
13:31
Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor         
12:52
Beklenen rapor geldi! Aleyna Çakır'ın asılma sonucu öldüğü kesinleşti Beklenen rapor geldi! Aleyna Çakır'ın asılma sonucu öldüğü kesinleşti         
11:21
Plajda görüntülenen 56 yaşındaki Keanu Reeves, fiziğiyle göz kamaştırıyor Plajda görüntülenen 56 yaşındaki Keanu Reeves, fiziğiyle göz kamaştırıyor         
10:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2021 08:21:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! Tuzla'da tersaneler bölgesinde korkutan gemi yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei