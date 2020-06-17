Son dakika haberleri! ÜNLÜ ÇİFTİN OĞLUNUN ACİL SERVİS ÖNÜNDE YANLIŞLIKLA ÖLDÜRÜLDÜĞÜ SALDIRA KAMERADA - Son Dakika

Son dakika haberleri! ÜNLÜ ÇİFTİN OĞLUNUN ACİL SERVİS ÖNÜNDE YANLIŞLIKLA ÖLDÜRÜLDÜĞÜ SALDIRA KAMERADA

Son dakika gelişmesine göre Sanık savunmasında, "Aileden özür diliyorum.

Sanık savunmasında, "Aileden özür diliyorum. Yanlışlıkla oldu" dedi.

Olay anının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı

Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA - ŞİŞLİ'de 7 Ocak tarihinde, ünlü şarapları ithal eden bir firmanın sahibi olan Figen Mays ile Randolph Ward Mays çiftinin oğlu 17 yaşındaki oğlu Emre Tyler Mays'ı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla müebbet hapsi istenen tutuklu sanık Akın Kutlu hakim karşısına çıktı. Sanık Akın Kutlu savunmasında, "Aileden özür diliyorum. Yanlışlıkla oldu" dedi. Duruşmada anne Figen Mays ağlayarak verdiği ifadesinde, "Oğlum kollarıma düştü, sonra da yere düştü. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" derken, baba Randolp Ward Mays ise ağlayarak "Şikayetçiyim" dedi.

İstanbul 15.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Akın Kutlu, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Ölen Emre Tyler Mays'ın annesi Figen Mays ile babası Randolph Ward Mays ve taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

"YANLIŞLIKLA OLDU"

Tutuklu sanık Akın Kutlu savunmasında, ağabeyi ve babasının yaralandığını öğrendiğinde annesiyle Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittiklerini söyledi. Sanık Kutlu, "Çok sinirliydim. Hava almak için acil önüne çıktım. Ambulans geldi, sedyeyle birini indiriyorlardı. İndirilen kişiyi kavga ettiklerimizden Batuhan'a benzettim. Bu nedenle yanımda taşıdığım bıçağı çıkararak sapladım. Çok pişmanım. Aileden özür diliyorum. Yanlışlıkla oldu. Keşke Emre yerine ben ölseydim de bu vicdan azabını çekmeseydim" dedi.

Şikayetçi avukatlarının, "Ambulans kapısı açılır açılmaz saldırıyorsun, içeride kim olsa vuracaktın. Batuhan olduğuna emin miydin?" sorusuna sanık Kutlu," Bu dava açılıncaya kadar içeride olanın Batuhan olduğuna emindim. Babama ve ağabeyime saldırılması olayında Batuhan'ı kelepçeli görmüştüm. Aileme acı çektirdiği için öyle düşündüm" diye cevap verdi.

"OĞLUM 'YAPMA' DİYE BAĞIRIYORDU"

Şikayetçi Emre Mays'ın annesi Figen Mays, olay gecesi ambulansla hastaneye geldiklerini belirterek, "Bir anda oğlum bağırmaya başladı. 'Yapma yapma' diyordu. Fail de 'Seni uyarmıştım, seni geberteceğim' diye bağırıyordu. Ben bu sırada bağırarak etraftan yardım istedim. Ne yapacağımı bilemedim. Oğlum kollarıma düştü sonra da yere düştü. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. İbretlik olsun" diye konuştu. Figen Mays ifadesi sırasında hıçkırarak ağladı. Baba Mays da ağlayarak "Şikayetçim" dedi.

AMBULANS EKİBİ TANIK OLARAK DİNLENDİ

Duruşmada, Emre Tyler Mays'ı hastaneye götüren ambulans ekibi de tanık olarak dinlendi. Acil Tıp Teknisyeni Dilek Dinçer, "Emre, demir çubukla ağabeyinden dayak yediğini söyledi. Sırtında, göğsünde ve kafasında darp izi vardı. Burnuna da yumruk yediğini söyledi. Bu süre içerisinde Emre ile sürekli muhabbet ettik. Ambulansta arkadaşlarıyla canlı yayın yaparak instagramdan konuştu sürekli. Hatta bir ara bana çevirip kamerayı 'iyileşeceğim değil mi abla?' diye sordu. Ben de 'Emrecim iyileşeceksin hiçbir şeyin yok' dedim. Hastaneye geldiğimizde bir anda birisi Emre'ye saldırmaya başladı. Göğsüne yumrukla, hızlı hızlı vurmaya başladı. Ben Emre'yi korumaya çalıştım. Şoför arkadaşımız sanığı arkasından tutarak uzaklaştırdı. Emre bir anda ayağa kalktı baştan aşağı kan vardı. Yere düştü" diye konuştu.

SANIK AVUKATI TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Sanık avukatı, müvekkilinin Batuhan zannettiği kişiye karşı eylemi olduğunu, Batuhan denilen kişinin ağabeyi ve babasını yaralamasından dolayı, müvekkilinin Emre Mays'ı, Batuhan'a benzettiğinden yanlışlıkla gerçekleştirdiğini belirterek haksız tahrikle suçu işlediğini gerekçesiyle müvekkilinin tahliyesini talep etti. Şikayetçi avukatları ise sanığın 90 saniye içerisinde, 10 bıçak darbesiyle 17 yaşındaki maktülün öldürdüğünü belirterek tutukluluk halinin devamını talep ettiler.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme, sanık Akın Kutlu'nun tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

"ANNE BABA OLARAK TELAFİSİ MÜMKÜN OLMAYAN BİR YERDEYİZ"

Duruşma sonrasında anne Figen Mays ile baba Randolph Ward Mays adliye önünde basın açıklaması yaptı. Anne Figen Mays, "Karşımızda bir cani, bir suç makinesi var. Birkaç ay evvel anahtarla bir adamın suratındaki kemiklerin tamamını kırmış. Olayın nasıl olduğunu tekrar etmeye gerek yok, kayıtlarda göreceksiniz. Çok hızlı bir sürede birkaç saniye içinde, bekleyerek önceden planlayarak soğukkanlı bir şekilde yaptı. En ağır cezayı alması önemli. Hepimizin çocukları, kardeşi var. Böyle adamların sokakta olması hepimizin bir gün canını yakabilir. Biz hep bunları gazete haberlerinden okurduk. Bakardık, vah vah derdik ama ne olduğunu canımız yanınca anladık. Kanunda bir takım şeyler var ona başvurmaya çalışıyorlar, haksız tahrik, yanlışklıkla yaptım, iyi hal diye. Bunlar bizim kanunlarımızda olabilir ama vicdani mahkemede hiçbir hakimin bunları kabul etmemesi lazım. Bu adam sokağa çıktığı zaman can almaya, can yakmaya devam edecek tiplerden bir tanesi. Şiddeti önlemenin yollardan birisinin ibretlik kararlar olduğunu düşünüyorum. Mahkeme heyetinin en ağır cezayı vererek, 'Ben 5 yıl yatar çıkarım' diyen adamların önünü kesmesini istiyorum. Emre'nin bu vakasının, ülkemizde de bir takım kararların alınmasına sebep olmasını diliyorum. Biz anne baba olarak telafisi mümkün olmayan bir yerdeyiz. Hiç olmazsa belki bu alınan karar ibret olur. Kamuoyunun desteğini bekliyoruz" dedi.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde 17 yaşındaki gencin ambulanstan indirildiği an sedye üzerinde saldırıya uğradığı görülüyor.

Son dakika haberleri! ÜNLÜ ÇİFTİN OĞLUNUN ACİL SERVİS ÖNÜNDE YANLIŞLIKLA ÖLDÜRÜLDÜĞÜ SALDIRA KAMERADA

Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 02:57 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! ÜNLÜ ÇİFTİN OĞLUNUN ACİL SERVİS ÖNÜNDE YANLIŞLIKLA ÖLDÜRÜLDÜĞÜ SALDIRA KAMERADA - Son Dakika

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ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! ÜNLÜ ÇİFTİN OĞLUNUN ACİL SERVİS ÖNÜNDE YANLIŞLIKLA ÖLDÜRÜLDÜĞÜ SALDIRA KAMERADA - Son Dakika
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