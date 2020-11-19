Dünya Çocuk Hakları Günü - Son Dakika

Erzurum Valisi Okay Memiş, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Vali Memiş, mesajında, 20 Kasım'ın her yıl dünyada olduğu gibi Türkiye'de de "Dünya Çocuk Hakları Günü" olarak kutlandığını belirtti.

Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin altına imza atan ilk devletlerden biri olan Türkiye'nin, çocuklara büyük önem verdiğini ifade eden Memiş, şunları kaydetti:

"Geleceğimizin teminatı çocuklarımız, bizlerin en önemli varlık kaynağıdır. Her çocuk öncelikle sağlık, eğitim ve diğer tüm imkanlardan yararlanma, barış dolu bir dünyada hayatın tüm güzelliklerini yaşama hakkına sahiptir. Dünyamızın ümidi, geleceğimizin teminatı, hepsi birer nadide çiçek olan gözbebeğimiz çocuklarımızı tehlikelerden ve zararlı alışkanlıklardan koruyarak, gelişmelerine ortam hazırlamak idealimiz olmalıdır. Dünyayı sevgi ve barış ortamına çevirmek tüm ülkelerin ve insanların gönüllü ve en samimi gayretleriyle mümkün olacaktır."

Memiş, tüm çocukların Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutlayarak, daha sağlıklı günlerle birlikte sevgi ve barış dolu bir yaşam dileğinde bulundu.