Kaza, Edremit ilçe sınırlarında saat 18.00 sıralarında Sebze Hali Kavşağı civarında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 72 EL 230 plakalı Hyundai otomobil, 'U' dönüşü yapan 16 JRH 44 plakalı Ford Transit minibüse yandan çarptı. Meydana gelen kazada ise 5 kişi yaralandı. Yaralanan şahıslar kaza yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri... Van'da otomobil 'U' dönüşü yapan minibüse çarptı: 5 yaralı - Son Dakika

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