Son dakika haberleri! Van polisinin öğrencilere yönelik eğitimleri sürüyor - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Van polisinin öğrencilere yönelik eğitimleri sürüyor

05.04.2022 12:02
Son dakika haberleri! Van polisinin öğrencilere yönelik eğitimleri sürüyor

Son dakika haberleri... Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentteki okullarda öğrencilere yönelik bilgilendirme ve eğitimleri devam ediyor.

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentteki okullarda öğrencilere yönelik bilgilendirme ve eğitimleri devam ediyor.

??????? Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, lise öğrencilerine yönelik düzenlenen eğitimde, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesinde geliştirilen SİBERAY Projesi hakkında bilgilendirmede bulundu.

Tuşba, Edremit ve İpekyolu ilçelerinde ilk, orta ve liselerde eğitim gören öğrenci ve öğretmenlerin katıldığı etkinlikte, güvenli internet kullanımı ve siber zorbalık konularında katılımcılara bilgiler verdi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince de öğrencilere temel trafik eğitimi verildi, Edremit Kültür Merkezi Planetaryum salonunda astronomi ve gezegenler hakkında animasyon filmi izletildi. ???????

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Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Van Emniyet Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Van polisinin öğrencilere yönelik eğitimleri sürüyor - Son Dakika


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