Otomobilin altında kalan 2 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi - Son Dakika

Otomobilin altında kalan 2 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

28.03.2021 17:33
Otomobilin altında kalan 2 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi, System.String[]

Gaziantep'te, virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, 2 yaşındaki Ayşe Naz Güçyetmez'i altına aldı. Kazada ağır yaralanan Güçyetmez, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, Hasırcıoğlu Mahallesi 5 numaralı sokakta meydana geldi. İddiaya göre, sürücü Uğur K. kontrolündeki Mazda marka 02 FK 919 plakalı araç, ara sokaktan 5 numaralı sokağa çıkmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç önce sokak üzerindeki elektrik direğine çarptı, sonrasında ise sokakta oyun oynayan Ayşe Naz Güçyetmez'i (2) altına alarak savruldu.

Aracın altında kalan çocuk hayatını kaybetti

Olayın ardından çevredeki vatandaşlar küçük çocuğu aracın altından çıkararak polis ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan 2 yaşındaki Ayşe Naz Güçyetmez'e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Küçük çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sürücü gözaltına alındı

Hayatını kaybeden küçük kızın cansız bedeni otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, araç sürücüsü Uğur K. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Otomobilin altında kalan 2 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
Otomobilin altında kalan 2 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
Otomobilin altında kalan 2 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
Otomobilin altında kalan 2 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
Otomobilin altında kalan 2 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

Gaziantep, Mazda, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin altında kalan 2 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi - Son Dakika


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