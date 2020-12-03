Son dakika haberleri! Yalıhüyük'te yaya geçidi uygulaması - Son Dakika

Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde, trafik polisleri ve jandarma trafik ekipleri, kontrolsüz yaya geçidinde uygulama yaparak, sürücü ve yayaları bilgilendirdi.

İlçede 30 Kasım ve 4 Aralık tarihleri arasında trafik birimleri tarafından toplumsal duyarlılığın artırılmasına yönelik "Yaya Önceliği" konulu yoğunluklu özel denetim gerçekleştirildi.

Yalıhüyük- Bozkır yolu caddesinde yapılan uygulamada, polis ve jandarma ekipleri, sürücülere ve vatandaşlara kurallara uymaları için uyarılarda bulundu.

Uygulamada ayrıca yayalara ve sürücülere broşür dağıtıldı.

Emniyet yetkilileri, kontrolsüz yaya geçitlerinde yayalara öncelik verilmesi gerektiğini dile getirdi. Ekipler, kontrolsüz yaya geçitlerinde önceliğin yayalarda olduğunu ancak, ışıklı yaya geçitlerinde yanan ışığa göre hareket edilmesi gerektiğini kaydetti.

Farklı zamanlarda tekrarlanacak uygulamayla farkındalık oluşturulmasının hedeflendiği belirtildi.