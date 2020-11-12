Son dakika haberleri! Yalova'da Kovid-19 salgınıyla mücadelede yeni kararlar alındı - Son Dakika

Yalova'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmalarına ve açık alanlarda sigara içmelerine kısıtlama getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Vekili Mehmet Bahattin Atçı başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin Kovid-19 tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldığı bildirildi.

Salgının seyrine bağlı olarak 12 Kasım 2020 tarihinden itibaren 65 yaş üstü

vatandaşların 10.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler

dışında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına karar verildiği belirtildi.

Ayrıca, 16 Haziran 2020 tarihinde il genelinde maske takma zorunluluğu

getirildiği hatırlatılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ancak son zamanlarda özellikle vatandaşlarımızın kalabalık şekilde

bulunduğu, bulunabileceği cadde, sokak, park ve bahçeler gibi yerlerde sigara içme bahanesiyle bazı kişilerin maskelerini çıkardıkları, aşağıya indirdikleri, doğru

şekilde kullanmadıkları görülmektedir. Bu nedenle, 12 Kasım 2020 tarihinden itibaren 15 Temmuz Cumhuriyet Meydanı ve çevresi, Yalova merkez minibüs durakları, şehirler arası otobüs terminali, kapalı pazar yeri, Gazipaşa, Yalı, Rıhtım, İstanbul, Cumhuriyet, Sefabey, Mimar Sinan, İstiklal, Fatih, İsmet Acar, Spor, Marmara, Turan Koçal, Mesire Yolu, Ali Şener, Yaşar Kuş, Rahmi Üstel, Eski Bursa, Radar, Plevne, Gazi Osman Paşa, Kemer Köprü, Tuna, Kazım Patıl, Şehit Bihicarettin, Akdeniz ve Şehit Murat Peltek caddeleri ile Şahin Sokak ve Şehit Ömer Faydalı Bulvarı ile bağlantılı sokaklarda açık alanda sigara içilmesinin yasaklanmasına karar verilmiştir. Alınan tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre kanunun

ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin

Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin

başlatılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."