Son dakika haberleri | Yargıtay'ın beraat kararını bozduğu 'Balyoz' davasında 6 sanığa 12 yıla kadar hapis istendi - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Yargıtay'ın beraat kararını bozduğu 'Balyoz' davasında 6 sanığa 12 yıla kadar hapis istendi

13.05.2022 22:47

Gelen son dakika haberine göre Yargıtay'ın beraat kararını bozduğu 'Balyoz' davasında 6 sanığa 12 yıla kadar hapis istendiİSTANBUL Balyoz davasında aldıkları beraat kararlarının bozulmasının ardından aralarında eski Orgeneral Çetin Doğan'ın da bulunduğu 6 sanığın yeniden yargılandığı davada mütalaa verildi.

Yargıtay'ın beraat kararını bozduğu 'Balyoz' davasında 6 sanığa 12 yıla kadar hapis istendi

İSTANBUL Balyoz davasında aldıkları beraat kararlarının bozulmasının ardından aralarında eski Orgeneral Çetin Doğan'ın da bulunduğu 6 sanığın yeniden yargılandığı davada mütalaa verildi. Mütalaada, Yargıtay'ın bozma kararına uyulması ve 6 sanığın "Suç için anlaşma" suçundan 12 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Yargıtay'ın bozma kararının ardından Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davaya 28 Şubat davası çerçevesinde tutuklanan Çetin Doğan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katılırken, 4 tutuksuz sanık ile sanık avukatları mahkeme salonuna hazır bulundu. Sanıkların AK Parti hükümetini düşürmek için seminer planı adı altında bir araya geldikleri kaydedildi.

Mütalaadan

Açıklanan mütalaada, sanıkların Türkiye Cumhuriyeti devletini yöneten AK Parti hükumetini cebren düşürmeye yönelik faaliyetlerde bulunmak üzere bir araya geldikleri, seminer adı altında çalışma başlattıkları ifade edildi. Bu çalışmaların deşifre olması üzerine, seminer programına katılan silahlı kuvvetler personelinin bir kısmının emekliliğini istediğinin kaydedildiği mütalaada, "Diğer kısmının da Yüksek Askeri Şura'dan emekli edilmek suretiyle AK Parti hükumetini ıskartaya yönelik amacın gerçekleşmesinin engellendiği" kaydedildi. Mütalaada, eylemin teşebbüs aşamasına ulaşmayan hazırlık hareketleri çerçevesinde kaldığı, "suç için anlaşma" suçunu oluşturduğu ve bu şekilde sanıkların eyleminin sübuta geldiği anlaşıldığı ifade edildi. Mütalaada, yargılama aşamasında öldüğü anlaşılan Metin Yavuzyalçın hakkında, kamu davasının düşürülmesine karar verilmesi istendi.

6 kişi hakkında hapis cezası talebi

Mütalaada, 6 sanık hakkında ise, "suç için anlaşma" suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar hapis ile cezalandırılmaları talep edildi.

Seminerde mevcut hükumete yönelik bir konuşma yapılmadığını söyleyen sanık Çetin Doğan, "Mütalaada savcı yeni bir delil ortaya koymamıştır. Yargıtay ilamında verilen doneleri kullanmaya çalışmıştır" dedi.

Mahkeme heyeti, mütalaaya ilişkin savunma yapmaları için sanık avukatlarına süre vererek, duruşmayı erteledi.

Son dakika haberleri | Yargıtay'ın beraat kararını bozduğu 'Balyoz' davasında 6 sanığa 12 yıla kadar hapis istendi
Son dakika haberleri | Yargıtay'ın beraat kararını bozduğu 'Balyoz' davasında 6 sanığa 12 yıla kadar hapis istendi
Son dakika haberleri | Yargıtay'ın beraat kararını bozduğu 'Balyoz' davasında 6 sanığa 12 yıla kadar hapis istendi
Son dakika haberleri | Yargıtay'ın beraat kararını bozduğu 'Balyoz' davasında 6 sanığa 12 yıla kadar hapis istendi

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Son dakika haberi | Yargıtay'ın beraat kararını bozduğu Balyoz davasında savcı, 6 sanık için 12 yıl hapis istedi Son dakika haberi | Yargıtay'ın beraat kararını bozduğu Balyoz davasında savcı, 6 sanık için 12 yıl hapis istedi Yeniden görülen 'Balyoz Planı' davasında 12 yıla kadar hapis istemi Yeniden görülen 'Balyoz Planı' davasında 12 yıla kadar hapis istemi

Çetin Doğan, Yargıtay, AK Parti, Mahkeme, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Yargıtay'ın beraat kararını bozduğu 'Balyoz' davasında 6 sanığa 12 yıla kadar hapis istendi - Son Dakika


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