Son dakika haberleri... Yeni normalde D vitamini eksikliğine dikkat - Son Dakika

D vitamini düzeyi yeterli olan kişilerde enfeksiyonların daha hafif olarak geçirildiğinin çalışmalarda gösterildiğini ifade eden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Buket Taneri, "Bu nedenle daha çok evde ya da kapalı alanlarda bulunduğumuz bu günlerde en azından günde 20-25 dakika da olsa balkonlarımıza çıkarak güneşte kalmaya çalışalım" dedi.

Son dönemde karantina süreci nedeniyle evde geçirilen zamanın artması, hem çocuklar hem de yetişkinler için D vitaminin önemini tekrar gündeme getirdi. Havaların güneşli olmasıyla birlikte D vitamini eksikliğini kapatmak adına uygun bir döneme girildiğini söyleyen VM Medical Park Samsun Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği'nden Uzm. Dr. Buket Taneri, "En önemli vitaminlerden olan D vitamini, tıpta 'kalsiferol' olarak adlandırılan ve yağda çözünen bir vitamindir. D vitamin eksikliği ülkemizde çok sık görülmektedir. En iyi kaynağı güneş ışığıdır ve vitamini içeren az sayıda besin bulunmaktadır. Bu besinler yumurtanın sarısı, süt ve süt ürünleri, somon, uskumru, hamsi gibi yağlı balıklar, balık yağı, karaciğer ve mantardır" şeklinde konuştu.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Uzm. Dr. Buket Taneri, D vitaminin hayatımızdaki önemini anlattı. D vitamininin kalp ve damar sağlığı üzerinde de olumlu etkilerinin olduğunu söyleyen Taneri, "D vitamini bağışıklık sistemi için çok önemlidir. D vitamini düzeyi yeterli olan kişilerde enfeksiyonların daha hafif olarak geçirildiği yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. Bununla ilgili çalışmalar Kovid-19 pandemisinde de yapılmıştır. D vitamini aynı zamanda kalsiyum ve fosfor kaynağı olduğu için kemik ve diş gelişiminde de önemli rol oynar. Kalsiyumun emilebilmesi için D vitaminine ihtiyaç vardır" diye konuştu.

GÜNDE 20 DAKİKA GÜNEŞ IŞIĞI ALIN

Güneş ışığı ya da beslenme ile yeterli D vitamininin alınamaması sonucunda bazı sorunların yaşanabileceğine dikkat çeken Uzm. Dr. Buket Taneri, şu önerilerde bulundu: "D vitamini eksikliğinde yorgunluk, terleme, saç dökülmesi, baş ve kemik ağrısı görülebilir. Çocuklarda, raşitizm (rikets) denilen kemiklerde şekil bozukları ve yetersiz büyüme ile seyreden bir kemik hastalığı meydana gelebilir. Daha çok evde ya da kapalı alanlarda bulunduğumuz şu günlerde en azından günde 20-25 dakika da olsa balkonlarımıza çıkarak güneşte kalmaya çalışalım; beslenmemize dikkat edelim. Yenidoğan bebeklerde anneden sütle D vitamini geçmesi yetersiz olduğu için günde 400 IU D vitamini alımı önerilmektedir. Çocuğunuzun rutin kontrollerinde kandaki D vitamini düzeyi için mutlaka hekiminize danışın."

(İHA)