Son dakika haberleri: Yılport Samsunspor, nokta atışı transferler yapacak - Son Dakika

Son dakika haberleri: Yılport Samsunspor, nokta atışı transferler yapacak

Son dakika haberi: TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Yılport Samsunspor'da Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım, takıma nokta atışı transferler yapacaklarını söyledi.

Son dakika haberleri: Yılport Samsunspor, nokta atışı transferler yapacak, System.String[]

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Yılport Samsunspor'da Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım, takıma nokta atışı transferler yapacaklarını söyledi.

Yıldırım, yaptığı açıklamada, takımın 5 yıllık hedef planlamasını yaptıklarına işaret etti.

TFF 1. Lig'den direkt Süper Lig'e çıkmayı hedeflediklerini aktaran Yıldırım, "Süper Lig'de kalıcı bir takım olmak istiyoruz. 5 yıllık hedefler doğrultusunda ya Türkiye Kupası'ndan ya da ligde elde edeceğimiz başarı ile Avrupa kupalarına katılan bir takım haline gelmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Her işinin arkasında bir plan bulunduğunu, hiçbir işini plansız yapmadığını vurgulayan Yıldırım, "Bu plan doğrultusunda Ertuğrul Sağlam'ı takımın başına getirmek için haftalarımı verdim. Çünkü onun için de çok zordu, Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış bir teknik direktörün 2. Lig'de bir takımın başına gelmesi. Hocamızla 5 yıllık planlama yaptık ve 5 yıllık kontrat imzaladık. Türkiye'de bizim gibi bir teknik direktörle 5 yıllık kontrat yapan takım çok az. Ben Ertuğrul Sağlam'ın 5 yıl boyunca başarı olsa da olmaza da arkasında duracağım. Buna söz veriyorum." diye konuştu.

Yıldırım, Yılport Samsunspor'un 5 yıllık hedeflerini anlattıklarında kendilerine gülen ve inanmayan insanlar bulunduğunu anlatarak, "Biz, 'Türkiye'nin 7'nci şampiyonu olacağız' diye bir hedef koyduk. Süper Lig'e yükseldiğimizde öncelikle şampiyonluk yarışının içinde olacak bir takım kuracağız, sonraki sezonlarda ise 7'nci şampiyon olmak için mücadele edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Dış transfer çalışmalarına başladıklarını belirten Yıldırım, "Takıma 8 veya 9 yeni oyuncu transfer edeceğiz. Hepsini nokta atışı yapıyoruz. Ön libero, defans, sol bek, orta sahaya biri yerli 3 oyuncu ve ileri 3'lümüz tamamen yabancı olacak. Transferi, transfer yapmak için asla yapmayacağız. Yıldız oyuncu transfer etmektense yıldız adayı oyuncu transfer ederek onları yıldız yapmak istiyoruz." diye konuştu.

"Altyapıdan oyuncu yetişmesi için yeni tesisler inşa ediyoruz"

Türkiye'deki takımların başarısızlıkların arkasında ekonomik zorluklar yattığına dikkati çeken Yıldırım, şöyle devam etti:

"Maalesef Türkiye'de kulüp yöneticileri takımların yapılanmasını iyi yapamıyor. Kulüpleri ekonomik olarak su üzerine çıkaramıyor. Samsunspor'u önce gelir giderini dengeleyecek seviyeye taşıyacağız. Arkasından akademiden oyuncular yetiştirerek gelir kazandıracak hale getireceğiz. Altyapıdan oyuncu yetiştiremeyen kulüplerin borç batağına sürüklenmesi gayet doğal. Akademimizi geliştiriyoruz. Altyapıdan oyuncu yetişmesi için Samsun'da yeni tesisler inşa ediyoruz."

Samsunspor'un 55'inci yılına özel forma hazırlandığını ve satışa sunulduğunu dile getiren Yıldırım, yeni formaların tanıtımını Samsunspor'un resmi liglerde ilk golünü atan oyuncusunun yaptığını kaydetti.

"Şirketleşmek kötü değildir"

Samsunspor'un eskiden, "Transfer tahtası açılacak mı, deplasmana gidecek para bulunacak mı?" gibi sıkıntılarla boğuştuğunu hatırlatan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artık taraftarlarımız transfer edeceği oyuncuları merak eder oldu. Samsunspor'u şirketleştirdikten sonra 2 yıl içinde taraftarlarımız da değişti. Demek ki şirketleşmek kötü değilmiş. Ben yanıma yurt dışından zengin bir ortak alırsam, kulüp daha zengin olacak. O zaman kalitesi daha yüksek oyuncular takıma kazandıracağız ve direkt şampiyonluğa oynayacak. Şirket olmasına rağmen Samsunspor, Samsun halkının, yani 2 milyon kişinin takımıdır. TFF'nin önderliğinde bütün kulüpler, dernekleşmelerden ve belediyelerden kurtarılarak şirketleşmeye gitmelidir. Böylelikle ayakta kalan takımlar kalsın, gidenler gitsin, yeni bir sayfa açalım. Ondan sonra Türkiye'ye futbol yatırımcıları gelir."

"Samsunspor ile Toulouse arasında oyuncu değişimleri yapabiliriz"

Fransa'da Toulouse'a başkan olan eski Fenerbahçe sportif direktörü Damien Comolli ile çok iyi arkadaş olduklarını belirten Yıldırım, "Fikirlerini çok iyi dinlerim ama dediğini yapacağım diye bir şart yok. Samsunspor ile Toulouse arasında oyuncu değişimleri yapabiliriz. Bu yıl zaten 5 kişilik scout ekibini 15 kişiye çıkaracağız. Ayrıca 5 kişilik analiz ekibimiz olacak. Liverpool, bu yıl analizlerle şampiyon oldu. Bunları bir araya getirerek başarı geliyor." dedi.

Bahattin Köse alacağı için kulübe ihtar çekti

Yüksel Yıldırım, tüm oyuncularla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde gelirler düştüğü için 2 ay gecikmeli ödeme konusunda anlaştıklarını, sadece Bahattin Köse'nin kulübe ihtar çektiğini dile getirerek, "Bize para için gelen oyuncu ile işimiz zaten olmaz. Bahattin'e gösterdiğim sevgiye karşılık ihtar göndermesi beni çok üzdü. Tüm alacaklarını ödemişiz, yeni başlayacak sezonun ücretini alamadığı için ihtar çekiyor. Hiç yakışmadı." diye konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Yüksel Yıldırım, Samsunspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 02:39

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri: Yılport Samsunspor, nokta atışı transferler yapacak - Son Dakika Spor
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