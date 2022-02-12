Üye Girişi
Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı adam hayatını kaybetti - Son Dakika

Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı adam hayatını kaybetti

12.02.2022 05:51

Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı adam hayatını kaybetti - Yayaya çarpan sürücü olay yerinden kaçtı İzmir'in Buca ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa otomobil çarptı.

Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı adam hayatını kaybetti

- Yayaya çarpan sürücü olay yerinden kaçtı

İZMİR - İzmir'in Buca ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa otomobil çarptı. Meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı vatandaş olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, saat 02.30 sıralarında Buca ilçesinin Kuruçeşme Mahallesi'ndeki Tınaztepe Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Doğuş Caddesi'nde çevre yolu istikametine doğru giden Y.K idaresindeki 35 ATF 012 plakalı otomobil, Tınaztepe Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Kadir Yula'ya çarparak olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arıyarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise Kadir Yula'nın hayatını kaybettiğini öğrenildi. Yola savrulan Kadir Yula'nın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sürücü firar etti

Polis ekipleri, otomobil sürücüsünü yakalamak için yaptığı çalışma sırasında, olay yerinden kaçan otomobili 203/25 Sokakta, park halinde ve plakaları sökülmüş halde buldu. Otomabil sürücüsü Y.K.'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı adam hayatını kaybetti
Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı adam hayatını kaybetti
Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı adam hayatını kaybetti
Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı adam hayatını kaybetti

YORUMLAR
500

Tınaztepe, Otomobil, Polis, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı adam hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
01:04 Benzeri bir olay görülmedi! Uğur Dündar'ın yayın yasağı bal mumu heykeliyle protesto edildi
00:56 Rusya-Ukrayna gerilimi devam ederken Putin, Biden ile telefon görüşmesi yapacak
23:55 Sağlık Bakanı Koca'dan, kıyafeti kirli olduğu için ambulansa binmek istemeyen işçiyle ilgili imalı paylaşım
23:54 Güngören'de 4 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin 4 yetkili gözaltına alındı
23:27 Ukrayna-Rusya krizi piyasalarda deprem etkisi yarattı! Altının gram fiyatı yükseldi
23:22 Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yapılan zamlar AK Parti'nin oy oranını etkiledi
23:07 Rusya-Ukrayna krizi tam gaz! ABD, savaş gemilerini harekete gönderdi
22:45 Savaş sesleri giderek yükseliyor! ABD, vatandaşlarına Ukrayna'yı terk etmesi için zaman verdi
22:20 Acun Ilıcalı'nın takımında işler kötüye gidiyor! Şota Arveladze çıldırma noktasına geldi
22:13 Küme düşme hattı yangın yeri! Gedson Fernandes göz kamaştırdı ama Rize'ye yetmedi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 06:04:21. #1.12#
SON DAKİKA: Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı adam hayatını kaybetti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement