Son dakika haberleri: Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Ukrayna'ya bizzat yardım götürmek istiyor - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Ukrayna'ya bizzat yardım götürmek istiyor

22.03.2022 18:34
Son dakika haberleri: Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Ukrayna'ya bizzat yardım götürmek istiyor

Son dakika haberlerine göre Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Ukrayna'ya gidecek insani yardıma bizzat eşlik etmek istediğini bildirdi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Ukrayna'ya gidecek insani yardıma bizzat eşlik etmek istediğini bildirdi.

Dendias, Mariupol'den Atina'ya pazar günü dönen Yunanistan'ın Mariupol Başkonsolosu Manoli Andrulaki ile görüşmesinin ardından açıklama yaptı.

Yunanistan hükümetinin önceliğinin Ukrayna'daki Yunan asıllı vatandaşları ile sivil halkın korunması olduğunu kaydeden Dendias, Ukrayna ve Rusya ile resmi temasa geçip, Mariupol'e insani yardım gönderilmesinde kolaylık sağlanmasını talep ettiğini belirtti.

Dendias, "Bu yardıma, halihazırda temasta olduğum Uluslararası Kızılhaç Örgütü Başkanı Peter Mauer ile koordineli olarak bizzat eşlik etmek niyetindeyim." dedi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de Ukrayna'daki savaşın bitmesinin hemen ardından, Rusya'nın saldırısı neticesinde yıkılan Mariupol'deki kadın doğum hastanesini yeniden inşa edeceklerini açıklamıştı.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Nikos Dendias, Yunanistan, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Ukrayna'ya bizzat yardım götürmek istiyor - Son Dakika


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