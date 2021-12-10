Zonguldak'ta hastanede oksijen tüpü patlaması sonucu biri hemşire 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesinde oksijen tüpünün patlaması sonucu biri hemşire 2 kişi yaralandı.

Hastanenin acil servisinde henüz belirlenemeyen nedenle oksijen tüpü patladı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Patlama sırasında yaralanan hemşire Gizem Elif Türk ile temizlik personeli Yılmaz Yapıcı, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Yaralı hemşire, daha sonra Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık ünitesine sevk edildi.

Hastane başhekimi Özcan Pişkin, olay yerine gelerek bilgi aldı.

Pişkin, hastane önünde gazetecilere saat 13.10 sıralarında acil serviste küçük çaplı bir patlama meydana geldiğini söyledi.

Savcılığın olayı araştırmaya devam ettiğini aktaran Pişkin, "Bir hemşire ve bir personel arkadaşımız yaralandı. İlk etapta ikisini de yoğun bakıma aldık. İkisinin de durumu stabil, hayati tehlikeleri bulunmuyor." şeklinde konuştu.

Öte yandan, olay yeri inceleme ekipleri patlamanın meydana geldiği alanda çalışma yaptı.