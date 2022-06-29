Son dakika haber | Tefeci operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Son dakika haber | Tefeci operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi

29.06.2022 10:58
Son dakika haber | Tefeci operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi

Son dakika haberleri... Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri yaptıkları tefecilik operasyonunda 6 kişiyi gözaltına aldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri yaptıkları tefecilik operasyonunda 6 kişiyi gözaltına aldı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kdz. Ereğli KOM Grup Amirliğince ilçemizde tefecilik yaparak vatandaşları mağdur ederek haksız kazanç sağladıkları iddia edilen şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda L.Ö (53), A.R.E. (38), E.K (34), İ.Ö (52) isimli şahısların tefecilik yaptığı, S.D (24) ve M.C.Ö. (24) isimli şahısların ise tefecilik faaliyetlerine yardım ettiği gerekçesi ile gözaltına alındı. Eş zamanlı olarak 7 adrese gerçekleşen operasyonda şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet tabanca şarjörü, 119 adet fişek, 2 adet bıçak ile çok sayıda senet ve evrak ele geçirildi.

Şüphelilerden L.Ö., A.R.E., E.K. ve İ.Ö. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilirken, S.D. ve M.C.O. isimli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Şüphelilerin savcılıktaki sorgusu devam ediyor. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Tefeci operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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