DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika

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DHA YURT BÜLTENİ - 10

Şehit polis için törenAntalya'da trafik kazasında şehit olan polis memuru Onur Küçük için İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.

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Şehit polis için tören

Antalya'da trafik kazasında şehit olan polis memuru Onur Küçük için İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törene Vali Ersin Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Mustafa Başoğlu, Küçük'ün meslektaşları ve ailesi katıldı. Vali Yazıcı, şehidin ailesinin yanına giderek başsağlığı diledi.

Törende, polis memuru Küçük için dualar okunurken annesi Hacer Küçük "Yavrum, yavrum" diyerek gözyaşı döktü. Baba Savaş Küçük ise ağlamayacağını söyleyerek, ailesini ve oğlu Emir Küçük'ü teselli etti. Şehit polis memurunun eşi Gül Küçük ise güçlükle ayakta durdu.

OĞLUNUN INI ÖPTÜŞehidin cenazesi cenaze aracına götürülmeden önce helallik alınacağı sırada baba Savaş Küçük, oğlunun fotoğrafını eline alarak önce sildi, ardından öpüp sarıldı. Anne Hacer ve eşi Gül Küçük ise tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Cenaze aracına götürülen tabutu, Küçük'ün meslektaşları omuzlarda taşıdı. Aracın çıkışı sırasında ise polis memurları saygı duruşunda bulundu ve gözyaşı döktü. Şehit polisin cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesine götürülecek.Şehit polis memuru Onur Küçük'ün meslektaşı olan ve Muş'ta görev yapan Musa adlı ikiz kardeşi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------  Emniyet müdürlüğünün detay görüntüleri-  Törenden detay görüntüler-  Şehidin yakınlarından detay görüntüler-  Şehidin babasının fotoğrafını silerek öpmesi-  Şehidin mesai arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak cenaze aracına konması Cenazenin selamlar ve sirenlerle birlikte ayrılışı

Haber: Semih ERSÖZLER- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA,

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Halk otobüsü şoförü, maske tartışmasında yolcuyu bıçakladı

Bursa'da halk otobüsü şoförü İzzet Ç. (42), araca maskesiz bindiği için tartıştığı yolcu Savaş B.'yi (30) bıçakladı. Yaralanan Savaş B. ambulansla hastaneye kaldırılırken, İzzet Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, saat 12.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi İstanbul Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, annesi ile birlikte durakta otobüs bekleyen Savaş B., Demirtaş-Heykel arasında sefer yapan 17-D numaralı halk otobüsüne maskesiz binmek istedi. Otobüs şoförü İzzet Ç., Savaş B.'yi maskesini takması için uyardı. Şoförün uyarısına sinirlenen Savaş B., maske takmayı reddetti. İkili arasında başlayan maske tartışması kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İzzet Ç. yanındaki bıçakla, Savaş B.'yi kol ve sırtından bıçakladı. Yaralanan Savaş B., otobüsten inip durakta kanlar içinde yere yığıldı. Savaş B.'nin yaralandığını görerek, sinir krizi geçiren annesi yolcular tarafından güçlükle sakinleştirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Savaş B., sağlık ekiplerince olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Olay yerinde bekleyen İzzet Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Halk Otobüsü, Osmangazi, Polis, Savaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 13:24 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika

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