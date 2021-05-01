HARBİYE'DE EYLEMCİLERE POLİS MÜDAHALESİ; 43 GÖZALTI - Son Dakika

Şişli Harbiye Cumhuriyet Caddesi 'nde 43 kişi, Taksim Meydanı'na yürümek istedi. Eyleme HDP Milletvekili Musa Piroğlu da katıldı. Polis eylemcilere müdahale ederken 43 kişi gözaltına alındı. Yaşanan arbede sırasında gazdan eylemcilerin yanı sıra polisler de etkilendi.

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