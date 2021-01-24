Son dakika! Hastane randevusundan dönerken uyuşturucu ile yakalandı - Son Dakika

Son dakika! Hastane randevusundan dönerken uyuşturucu ile yakalandı

24.01.2021 17:15

Son dakika 3. sayfa haberi... Hastane randevusundan dönerken uyuşturucu ile yakalandı Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir kişi pandemi nedeni ile uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Antalya'daki hastane randevusundan dönerken uyuşturucu ile yakalandı.

Hastane randevusundan dönerken uyuşturucu ile yakalandı

KONYA - Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir kişi pandemi nedeni ile uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Antalya'daki hastane randevusundan dönerken uyuşturucu ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Seydişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri Seydişehir Antalya yolu üzerinde H.G. idaresindeki 42 ADK 524 plakalı otomobili durdurarak araçta arama yaptı. Ekiplerin yaptığı aramada 57 gram eroin ile 2 gram kokain ele geçirirken H.G. gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika! Hastane randevusundan dönerken uyuşturucu ile yakalandı
Son dakika! Hastane randevusundan dönerken uyuşturucu ile yakalandı
Son dakika! Hastane randevusundan dönerken uyuşturucu ile yakalandı
Son dakika! Hastane randevusundan dönerken uyuşturucu ile yakalandı

Seydişehir, Uyuşturucu, Antalya, Hastane, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Hastane randevusundan dönerken uyuşturucu ile yakalandı - Son Dakika


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