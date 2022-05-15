Son dakika! Hatay'da 12 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu - Son Dakika
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Son dakika! Hatay'da 12 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu

15.05.2022 21:25
Son dakika! Hatay'da 12 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu

Son dakika haberleri... Hatay'ın Samandağ ilçesinde 12 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 12 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu.

Pastaneden aldıkları pastaları yiyen 12 kişi bir süre sonra rahatsızlandı.

Halsizlik ve istifra şikayetiyle Samandağ Devlet Hastanesi ile özel hastanelere başvuran 12 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen 12 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Öte yandan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, incelenmek üzere pastanedeki pastalardan numune aldığı bildirildi.

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Hisarcık, Samandağ, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Hatay'da 12 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Hatay'da 12 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu - Son Dakika
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