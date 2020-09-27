Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Caddesi'nde Hakan Şanverdi idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, aynı istikamette aniden şerit değiştiren sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 RBS 01 plakalı otomobile çarptı.
Ardından reklam panolarına çarparak durabilen motosikletteki sürücü Şanverdi ile arkasında bulunan Fatih Karaahmetli yaralandı.
Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hakan Şanverdi hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 17:35 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Hatay'da motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika