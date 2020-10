Kadıköy'de bisikletli ölümlerine karşı eylem - Son Dakika

KADIKÖY'de bisiklet tutkunları, hayatını kaybeden bisikletliler için toplanarak eylem yaptı. Yapılan basın açıklamasının ardından bisikletliler, Bağdat Caddesi'nde anma sürüşü düzenledi.

Türkiye genelinde 1 hafta içinde yaşanan 6 bisikletli ölümünün ardından Engelsiz Pedal Derneği öncülüğünde birçok dernek üyesi ve bisiklet tutkunu, öğle saatlerinde Kadıköy Kalamış Park'ında toplandı. İzmir'de yaşanan bisiklet kazasında hayatını kaybeden sporcu Zeynep Aslan için pedal çevirecek bisikletliler önce basın açıklaması yaptı. Açıklamanın ardından Bağdat Caddesi'nde bisiklet yolunda anma sürüşü gerçekleştirildi. Yüzlerce bisikletlinin aynı anda pedal çevirdiği anlar havadan da görüntülendi.

"1 YILDA 258 BİSİKLETÇİ ÖLDÜ" Bisiklet tutkunu Meltem Kılıç, "Çocuk hemşiresiyim. Bisikleti her gün hayatımda kullanıyorum. Okula bisikletle ulaşım sağlıyorum. Bugün bisikletli ölümleri için, özellikle Zeynep Aslan'ın ölümü toplandırdı bizi buraya. Bisikletli ölümlerine dur demek istiyoruz. Çünkü şeritte biz de varız. Biz sağdayız. Sağ şeridi paylaş ve bisikletliyi fark et, biz bunu istiyoruz. 1 yılda 258 bisikletçi öldü ve 258'inde de sürücü haklı çıktı. Bisikletin İstanbul'da veya Türkiye genelinde bir kültür olmasını istiyoruz. Bisiklet var ve biz her an karşınıza çıkabiliriz. Biz bisikletliyiz." dedi.

