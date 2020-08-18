Son dakika! Hirfanlı Gölü kıyısına yeni yatırım - Son Dakika

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'in Kaman ilçesinde bulunan Hirfanlı Gölü kıyısına 2,5 milyon metrekare proje alanında yeni bir şehir alanıyla yeni bir şehir kurulumu tanıtım toplantısı yapıldı.

Markalı konut projeleri ile yurt içi hem de yurt dışında gayrimenkul sektöründe iş yapan bir marka, göl şehri yatırımı ile bölgede gayrimenkul ve turizm alanı ile tüm sektörlerde gelişme sağlayacak bir adım atacağını duyurdu. Yatırımı yapacak şirketin genel müdür yardımcısı Barış Soydan ve acenteler direktörü Bülent Öztürk, Kırşehir'deki bir otelde basın toplantısı düzenleyerek bilgi verdi.

Soydan, yurt içinde ve dışında 38 projeyi hayata geçiren firmanın, tarih ve kültür şehir Kırşehir'in Hirfanlı Baraj Gölü kıyısındaki bölümüne yeni bir proje başlattığını söyledi. - KIRŞEHİR