Son Dakika | Hollanda'da Kovid-19 salgınında 10 bin 203 ile "en yüksek günlük vaka" kaydedildi - Son Dakika

Son Dakika | Hollanda'da Kovid-19 salgınında 10 bin 203 ile "en yüksek günlük vaka" kaydedildi

25.10.2020 23:51
Son Dakika | Hollanda'da Kovid-19 salgınında 10 bin 203 ile

Son dakika haberler... Hollanda'da "kısmi karantina" uygulanmasına rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 10 bin 203 vaka ile şu ana kadar görülen "en yüksek günlük vaka sayısı" kaydedildi.

Hollanda'da "kısmi karantina" uygulanmasına rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 10 bin 203 vaka ile şu ana kadar görülen "en yüksek günlük vaka sayısı" kaydedildi.

Hollanda Devlet Sağlık ve Çevre Enstitüsünden (RIVM) yapılan açıklamada, son 24 saatte 10 bin 203 vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede salgının başlamasından bu yana toplam vaka sayısı 291 bin 254'e, hayatını kaybedenlerin sayısının da 7 bin 46'ya ulaştığı bildirildi.

Hükümetin uyarıları dikkate alınmıyor

Hilversum şehrinde uyarılara rağmen bir araya gelen 300 kişinin katıldığı partiye baskın düzenlendi.

Polis yetkililerinden yapılan açıklamada, "kısmi karantina" uygulanmasına rağmen 300 kişinin bir araya geldiği partiye baskın yapıldığı ve 2 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

"Kısmi karantina" uygulaması

Hollanda'da hükümet, 14 Ekim'de 4 haftalık "kısmi karantina" uygulamasına geçildiğini açıklamıştı.

Kısıtlamalar kapsamında restoran ve barlar yeniden kapatılırken, toplu taşıma seferleri de azaltılmıştı.

Hollanda'da medyasında çıkan haberlerde, saat 20.00'den sonra alkollü içki satın almak isteyenlerin otel odası kiraladığı aktarılmıştı.

Alkollü içecek satışı saat 20.00'den sonra yasaklanırken, uyarıların ciddiye alınmaması sebebiyle oteller de alkol yasağına dahil edilmişti.

Hollanda, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Hollanda'da Kovid-19 salgınında 10 bin 203 ile 'en yüksek günlük vaka' kaydedildi - Son Dakika

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