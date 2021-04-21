İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın söylemlerine ilişkin, "Menderes'in sonunu Erdoğan'a yakıştırmak...' Vallahi sizi, 15 Temmuz'dan beter yaparız" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın bir televizyon kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik söylemlerine sert tepki gösterdi.
Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Tarih fukarası, cahil... Siyasete, demokrasiye, Millete inanmayan, hala darbeyi iktidar aracı gören zavallılar... 'Menderes'in sonunu Erdoğan'a yakıştırmak...' Vallahi sizi, 15 Temmuz'dan beter yaparız..." dedi. - ANKARA
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu'dan CHP Grup Başkanvekili Altay'ya tepki - Son Dakika