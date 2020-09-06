Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Dereli'de incelemelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika

Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Dereli'de incelemelerde bulundu Açıklaması

Gelen son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Giresun özelinde artık dere yataklarından kum ve çakıl alınması konusu kalktı.

Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Dereli'de incelemelerde bulundu Açıklaması, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Giresun özelinde artık dere yataklarından kum ve çakıl alınması konusu kalktı. Onlarla ilgili de nasıl alternatif geliştirilecek, çalışmalar yapılıyor." dedi.

İlçe merkezinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Bakan Soylu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Giresun Valiliği'nde bugün düzenlenen, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da katıldığı koordinasyon ve değerlendirme toplantısında gelinen noktanın ele alındığını söyledi.

Kayıp vatandaşların bulunabilmesi amacıyla 500 profesyonel personelin görev aldığını ifade eden Soylu, Espiye, Tirebolu- Doğankent ve Çaldağ köyünde arama çalışmalarının sürdürüldüğünü vurguladı.

Bakan Soylu, ilçede yeni yerleşime yönelik çalışmalar kapsamında ise hasarlı yapıların yıkımının devam ettiğine dikkati çekerek, "Bu konuda vatandaşlarımızla da karşılıklı değerlendirmeler yapıyoruz. Bir taraftan da esnafımız, buradaki vatandaşlarımız karşı karşıya kalmış oldukları hasarın onarılmasını temin ediyorlar. Yine bunun dışında da normal hayata dönebilmek içinde hızlı bir şekilde onlar da gayret sarf ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Giresun çevresindeki şehirlerden İl Özel İdaresi yetkililerinin bölgeye geldiğini aktaran Soylu, afet nedeniyle ilçelerde keşiflerin yapıldığını, böylelikle ne kadar yatırımın yapılacağının belirleneceğini ifade etti.

Ufak eksiklere rağmen su ve elektrik konusunda bir problemin olmadığını vurgulayan Soylu, şöyle devam etti:

"Bir taraftan hayatın normal akışının devam edebilmesi diğer taraftan bir daha böyle riskle karşı karşıya kalınmaması için çalışmalar devam ediyor. Bu konudaki gayretlerimizi hızlandırmak, vatandaşlarımızı buradan bu zor durumdan normal hayatın akışına yönelik geçişini sağlayabilmek içinde hep beraber çalışıyoruz. Esnaflarımıza katkıda bulunuldu. Aynı zamanda hasar gören evlere katkıda bulunuldu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonuna, AFAD'dan Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarına kadar hakikaten çok önemli bir adım atıldı. İnanıyorum ki yaralar her noktada sarılmaya çalışılıyor. İnşallah karşılaştığımız bu afetle bir daha karşılaşmamak için gerekli tedbirler alınıyor."

DSİ'nin özellikle dere yataklarında ciddi tedbirler aldığına işaret eden Soylu, "Giresun özelinde artık dere yataklarından kum ve çakıl alınması konusu kalktı. Onlarla ilgili de nasıl alternatif geliştirilecek, çalışmalar yapılıyor. Aynı zamanda orada dere yataklarında oluşan o rusubat, birikimler nasıl temizlenecek planlar ve programlar yapıldı. Yeni Dereli nasıl olacak ve nasıl bir süreç ortaya konulacak bunlarla ilgili çalışmaları da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerçekleştiriliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Soylu, yapılan tüm çalışmalarda risklerin değerlendirildiğine de dikkati çekerek, "İnşallah 1 yıl sonra tekrar buraya geldiğimizde doğal gazına kavuşmuş, köprüsü yapılmış, yolu bitmiş, yıkılanların yerine yapılmış yeni konutlar olmuş bir Dereli ile buluşacağımızı ümit ediyoruz. Bütün herkes bunun için gayret gösteriyor. Allah bizi mahcup etmesin." dedi.

Süleyman Soylu, Giresun, Dereli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 19:47 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Dereli'de incelemelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika

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