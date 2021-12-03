İçişleri Bakanlığından işitme engellilere özel sosyal medya hesabı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde işitme engellilere yönelik "Engelsiz İçişleri Twitter" hesabını kullanıma açtı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, engelliler için özel hazırlanan sosyal medya hesabında, Bakanlık faaliyetlerinin anlatıldığı çalışmalar yer alacak.

Ayrıca Facebook, Instagram, Youtube gibi diğer sosyal mecralarda paylaşılan içerikler, işitme engellilere özel hazırlanarak işaret dilini anlatan simgeyle paylaşılacak. Bu sayede engelli vatandaşların, kendilerini ilgilendiren haberler başta olmak üzere Bakanlığa bağlı kuruluşların çalışmalarından haberdar olmaları sağlanacak.

İçişleri Bakanlığı, yaklaşık 3 yıl önce Bakanlık merkez yönetimi, genel müdürlükler, valilikler ve kaymakamlıklar da dahil olmak üzere toplam 1395 web sayfasını ortak arayüz ve altyapıda toplamıştı. Ayrıca Bakanlığın resmi web sayfaları, görme engelliler için gerekli erişilebilir özellikleri taşıyor.