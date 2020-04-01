Son dakika: Pazarlara artık esnaf sayısının en fazla iki katı kadar vatandaş alınacak - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı pazar yerlerinde alınacak tedbirler için valiliklere yeni yazı gönderdi. Pazar yerlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı ilave tedbirler alınacak.

Buna göre, pazar yeri alanına kontrollü giriş çıkış yapılacak, giriş çıkış dışındaki alanlar demir bariyerle kapatılacak. Pazar yerine giriş ve çıkışlar aynı yerden yapılmayacak. Tezgâh araları en az 3 metre olacak. Pazar yerine esnaf sayısının en fazla 2 katı vatandaş alınacak.

ÇOCUKLARIN GİRMESİ DE YASAKLANMIŞTI

İçişleri Bakanlığı'nın pazar yerleriyle ilgili aldığı bir diğer karar da çocuklarla ilgili olmuştu. 3 gün önce valiliklere gönderilen yazı ile market ve pazar yerlerine çocukların girmesi yasaklanmıştı.