SON DAKİKA | Igor Tudor Hajduk Split yeni teknik direktörü oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor SON DAKİKA | Igor Tudor Hajduk Split yeni teknik direktörü oldu - Son Dakika Spor

SON DAKİKA | Igor Tudor Hajduk Split yeni teknik direktörü oldu

6 saat önce

41 yaşındaki Hırvat teknik adam 2013 yılında teknik direktörlük kariyerine başladığı Hajduk Split 'e 6 yıl sonra geri dönmüş oldu.

SON DAKİKA | Igor Tudor Hajduk Split yeni teknik direktörü oldu, System.String[]

41 yaşındaki Hırvat teknik adam 2013 yılında teknik direktörlük kariyerine başladığı Hajduk Split 'e 6 yıl sonra geri dönmüş oldu.


Igor Tudor, son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'de görev yapmıştı.


Hajduk Split, Igor Tudor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 04:45 
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