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SON DAKİKA | Igor Tudor Hajduk Split yeni teknik direktörü oldu
6 saat önce
41 yaşındaki Hırvat teknik adam 2013 yılında teknik direktörlük kariyerine başladığı Hajduk Split 'e 6 yıl sonra geri dönmüş oldu.
Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 04:45
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