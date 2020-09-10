Son Dakika: İlk 100 birimin 92'si yükseldi - Son Dakika

Son Dakika: İlk 100 birimin 92'si yükseldi

Bir son dakika haberine göre Kripto para piyasalarının en yüksek piyasa hacimli 100 birimin 92'sinin değeri son 24 saatlik işlemlerde yükselirken, ilk 10 birimin tamamı yükselenler arasındaydı.

Son Dakika: İlk 100 birimin 92'si yükseldi, System.String[]

Kripto para piyasalarının en yüksek piyasa hacimli 100 birimin 92'sinin değeri son 24 saatlik işlemlerde yükselirken, ilk 10 birimin tamamı yükselenler arasındaydı.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, üç hafta içinde 12,400 doların üzerinden inerek, haftanın başında 10,000 doların altını birkaç kez test ettikten sonra, 10,400 dolar sınırına yükseldi.

Bu gelişmelerin etkisiyle Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.77 artışla 10,380 dolara yükselirken, piyasa hacmi de, 191.87 milyar dolara çıktı.Bu gelişmelere karşın, kripto para piyasalarında 24 saatlik işlem hacmindeki düşüş sürüyor. Piyasalardaki işlem hacmi son 24 saatte yaklaşık 13 milyar dolarlık daralma ile 157.45 milyar dolardan, 144.54 milyar dolara indi.İşlem hacmindeki düşüşlere karşın, yükselen fiyatlara bağlı olarak kripto para piyasalarında toplam piyasa hacmindeki yükseliş son 24 saatte de sürdü; Çarşamba günü 324.4 milyar dolar olan kripto para birimlerinin toplam piyasa hacmi, yeni günün ilk saatlerinde 340.68 milyar dolara yükseldi.Toplam 6,981 kripto para biriminin işlem gördüğü 28,684 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 56.4'ünü Bitcoin oluşturuyordu.En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler: 1.Bitcoin yüzde 2.77 artışla 10,380.19 dolar,2. Ethereum yüzde 10.37 artışla 371.83 dolar,3.Tether yüzde 0.05 artışla 1.00 dolar,4.XRP yüzde 3.46 artışla 0.24 dolar,5.Chainlink yüzde 10.52 artışla 12.97 dolar,6.Bitcoin Cash yüzde 2.26 artışla 228.45 dolar,7.Polkadot yüzde 13.54 artışla 4.81 dolar,8.Binance Coin yüzde 4.04 artışla 24.25 dolar, 9.Litecoin yüzde 3.53 artışla 49.02 dolar,10.Bitcoin SV yüzde 0.79 artışla 170.89 dolardan işlem görüyordu.Makro hareketlerin Bitcoin performansını güçlendirebileceğine işaret eden Cointelegraph Piyasalar analisti Michael van de Poppe'a göre, "En büyük kripto para, uzun vadeli trendler uyarınca makro hissiyattaki değişimden fayda sağlayabilir. "Van de Poppe, ABD ve Avrupa'da vadeli işlemlerin önemli bir sekme yaşadığına da işaret etti.Ünlü yatırımcı Peter Brandt, Bitcoin ve genel olarak kripto para birimlerinin Nisan'dan bu yana gözlenen perfonmansının tatmin edici olmadığına işaret ederek, doların son zamanlarda güç kazanmasına karşın düşüş sinyalleri vermeyi de sürdürdürmesine dikkat çekti.Brandt, Bitcoin geçen hafta yüzde 15 değer kaybederken, dolar endeksinin değer kazanmasına karşın, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon politikası ve para basmayı sürdürmesinin doların gücünü azalttığına işaret etti.

Forex brokeri FxPro'ya göre, doların düşüşten kurtulmak için euro, sterlin ve İsviçre frangı gibi büyük para birimlerine karşı çok daha yüksek seviyeleri görmesi gerekiyor.


Bitcoin, Piyasa, Kripto, Van, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 08:33 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika: İlk 100 birimin 92'si yükseldi - Son Dakika Ekonomi

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