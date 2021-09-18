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Son Dakika! İlker Başbuğ'dan ilk açıklama! Sitem dolu sözler sarf etti - Son Dakika

Son Dakika! İlker Başbuğ'dan ilk açıklama! Sitem dolu sözler sarf etti

18.09.2021 17:03

Son Dakika! Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un "FETÖ'nün siyasi ayağı" tartışmalarındaki açıklamaları sonrası başlatılan soruşturmada 4 yıla kadar hapis istendi. Bu gelişme sonrası sosyal medyadan açıklama yapan Başbuğ, 26 ay cezaevinde kaldığı dönemi hatırlatarak sitem dolu sözler kullandı.

'FETÖ'nün siyasi ayağı' tartışmasındaki açıklamaları sonrası başlatılan soruşturma kapsamında hakkında 4 yıla kadar hapis cezası istenen Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ'dan ilk açıklama geldi.

Başbuğ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2011'de terör örgütü kurmak ve yönetmekle suçlanan ve yaşamından 26 ay çalınan 26. Genelkurmay Başkanı on yıl sonra da açılan iki ayrı davada, kamu görevlilerine hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmekle suçlanmıştır" ifadelerini kullandı.

4 yıl hapsi istenen Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'dan ilk açıklama

BAŞBUĞ İÇİN 4 YIL İSTENMİŞTİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un 'kamu görevlilerine görevinden dolayı hakaret' suçundan cezalandırılması istemiyle dava açmıştı. İddianamede, Başbuğ'un 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti.

İLKER BAŞBUĞ NE DEMİŞTİ?

Başbuğ'un 2020 yılında bir televizyon kanalına konuk olduğu programda yaptığı FETÖ'nün siyasi ayağına ilişkin değerlendirmeler büyük tepki çekmiş ve bazı milletvekilleri Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Programda 'Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) siyasi ayağı konusunda ne düşünüyorsunuz?' sorusuna Başbuğ şu cevabı vermişti:

"Yani şimdi FETÖ'nün siyasi ayağı var mıdır? Vardır, yani yok dersek bu bir gerçeği inkar olur. Çünkü askeriyenin ta nerelerine sızmış, polise sızmış, yargıya sızmış, üniversiteye sızmış bir örgütün siyasal partilere sızmadığını düşünmek akla ziyandır. Vardır mutlaka. Hatta her partide vardır, olabilir. Ha, bu kimdir? Bu benim bu konuda ben karar verici veya yorum yapıcı olamam. Ben buradan bir düşüncemi madem bu siyasi ayakla ilgili olarak sizde sorduğunuz için somut bir olayı anlatmak isterim ve bu somut olayı incelesinler, üzerine gitsinler. Siyasi ayakla ilgili olarak bir sonuca da ulaşabilirler, ulaşmayabilirler de ben bilemem. Ama ben bir somut olay söylemek isterim madem mevzu oldu. 26 Haziran 2009'daki kanun teklifini getiren siyasiler araştırılsın."

Son Dakika! İlker Başbuğ'dan ilk açıklama! Sitem dolu sözler sarf etti

Alparslan Türkeş, Genel Kurmay, Hakaret, Kamu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika! İlker Başbuğ'dan ilk açıklama! Sitem dolu sözler sarf etti - Son Dakika


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