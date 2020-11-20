Son dakika... ILO-Ferrero ortaklığı Türkiye'de fındık hasadında çocuk işçiliğini ortadan kaldırmayı hedefliyor - Son Dakika

Son dakika... ILO-Ferrero ortaklığı Türkiye'de fındık hasadında çocuk işçiliğini ortadan kaldırmayı hedefliyor

20.11.2020 13:46
Son dakika... ILO-Ferrero ortaklığı Türkiye'de fındık hasadında çocuk işçiliğini ortadan kaldırmayı hedefliyor, System.String[]

Son dakika ekonomi haberine göre Ferrero, Türkiye'de fındık hasadında mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin kaldırılmasına katkıda bulunacak 40 aylık projenin uygulanmasında ILO'yu destekliyor.

Ferrero, Türkiye'de fındık hasadında mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin kaldırılmasına katkıda bulunacak 40 aylık projenin uygulanmasında ILO'yu destekliyor.

Cenevre Dünya Çocuk Günü ve Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 30. yıldönümünün kutlandığı bu günde ILO ve Ferrero, çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasına yönelik kararlılıklarını gösteriyor. Ferrero'nun 4 milyon ABD dolarını aşan desteğiyle ILO, Türkiye'de Trabzon, Zonguldak ve Şanlıurfa illerinde halen sektörde çalışan çocukların çalışmalarının önlenmesini destekleyecek bir proje yürütecek. ILO ile Ferrero arasında kamu-özel sektör ortaklığı kapsamındaki proje, başta fındık tedarik zinciri olmak üzere çocuk işçiliğini ele almak ve öğrenme fırsatlarını arttırmak amacıyla ILO üçlü yapı ortakları ile işbirliği halinde uygulanacak. Projenin nihai hedefi, ulusal ve yerel paydaşların çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılması için gerekli eylemleri uygulama kapasitelerini geliştirmek. Proje ayrıca mevsimlik fındık hasadı yaşanan bölgelerde çocuk işçiliğini sona erdirmek için doğrudan müdahaleler için mekanizmalar kurmayı ve yaygınlaştırmayı, bir yandan da halkın, ulusal ve yerel paydaşların, tedarik zinciri aktörlerinin çocuk işçiliğini ortadan kaldırmanın önemi hakkında farkındalıklarını artırmayı amaçlıyor.

ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan, bu ortaklık sayesinde halen devam eden müdahaleyi genişleteceklerini ve Türkiye'deki tüm fındık sahalarını kapsayacaklarını ifade etti. Özcan, "Proje, özel sektörden dünya çapında bir aktör olan Ferrero ile ILO'nun ortaklığına somut bir örnek olacak, hem en iyi uygulamaları Türkiye'de uygulayacak hem de küresel etki oluşturacak bilgi ve dersler üretecek" dedi.

"Mevsimlik tarım işçiliği yapan çocukların eğitimlerinin aksama olasılığı diğer çocuklara göre daha yüksek"

Ferrero Satınalma Başkanı ve Fındık Şirketi Sorumlusu Marco Gonçalves ise, Ferrero'nun çocuk işçiliğinin ele alınmasında ortaklık yaklaşımının değerini ve önemini bildiğini ifade ederek, "ILO, Birleşmiş Milletler'in ihtisas kuruluşu olarak bu işe etkin biçimde nasıl dahil olunacağına ilişkin uzmanlık ve deneyime sahip. Proje, ILO-Caobisco kamu-özel sektör ortaklığına aktif bir şekilde katılmamız yoluyla 2013 yılından bu yana kaydedilen başarıların üzerine inşa ediyor ve önümüzdeki yıllarda herkes için değer oluşturan bir fındık sektöründe itici güç olma hedefimize yönelik olarak girişeceğimiz eylemleri destekliyor" şeklinde konuştu.

Ekonomik faaliyetlere katılan çocuk sayısındaki azalma eğilimine rağmen Türkiye'de çocuk işçiliğinin hala bir sorun olduğunun belgelendiğini kaydeden Gonçalves, " Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2019 yılı Çocuk İşgücü Araştırması'na göre 5 ila 17 yaşlarında 720 bin çocuk veya diğer bir deyişle Türkiye'de toplam çocuk sayısının yüzde 4,4'ü, ekonomik faaliyetlere katılıyor. Bu çocukların yüzde 30,8'i tarım sektöründe ekonomik faaliyetlere katılıyor. Çalışan çocuklar, ömür boyu sürecek kronik sağlık sorunları oluşturabilecek meslek risklerine maruz kalıyor. Ayrıca mevsimlik tarım işçiliği yapan çocukların eğitimlerinin aksama olasılığı diğer çocuklara göre daha yüksek. Bu aksamalar, yetersiz vasıflı ve/veya vasıfsız işgücünü pekiştiriyor ki bu da yoksulluğun kalıcı olmasına yol açıyor. ILO, 2012 yılından bu yana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (AÇSHB) ile işbirliği halinde kamu-özel sektör ortaklıkları yoluyla başta fındık sektörü olmak üzere mevsimlik tarımda çocuk işçiliğini ele alan projeleri teknik bakımdan destekliyor ve uyguluyor. Ferrero ile Bakanlığın eşbaşkanlık edeceği bu yeni kamu-özel sektör ortaklığı projesi, Türkiye'de çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasına yönelik halihazır ILO faaliyetlerini tamamlayıcı nitelikte olacak. ILO'nun kurulduğu 1919 yılından bu yana her türlü çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılması, ILO'nun temel önceliklerinden biri olagelmiştir. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Birleşmiş Milletler'in çalışma yaşamındaki uzman kuruluşudur. ILO, hükümet, işçi ve işverenleri bir araya getirerek uluslararası çalışma standartlarını belirlemekte, çalışma hayatı ile ilgili hakları gözetmekte, insana yakışır iş fırsatlarını özendirmekte, sosyal koruma ve çalışma yaşamındaki meselelerle ilgili diyaloğu güçlendirmektedir. Ferrero Grubu tarafından 2015 yılında kurulan Ferrero Fındık A.Ş., Türk fındık sektörünün güvenilir bir ortağı olarak 6 fabrika ve bin 400'den fazla çalışanı ile tüm fındık değer zincirinde faaliyet göstermektedir. Bu yönüyle Türk fındığının işlenerek mamul ve yarı mamul hale getirilmesi ve dünya piyasalarına ulaştırılmasında önemli bir rol üstlenmektedir. Ferrero Fındık A.Ş. sürdürülebilir bir fındık değer zincirinin gelişimine aktif olarak katkıda bulunmaktadır" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Son dakika... ILO-Ferrero ortaklığı Türkiye'de fındık hasadında çocuk işçiliğini ortadan kaldırmayı hedefliyor

Türkiye, Fındık, Çocuk, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika... ILO-Ferrero ortaklığı Türkiye'de fındık hasadında çocuk işçiliğini ortadan kaldırmayı hedefliyor - Son Dakika Ekonomi


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