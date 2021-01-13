Son dakika! İrlanda Başbakanı Martin, Katolik Kilisesinin sığınmaevlerindeki kadın ve çocukların ağır bedeller ödediğini söyledi - Son Dakika

Son dakika! İrlanda Başbakanı Martin, Katolik Kilisesinin sığınmaevlerindeki kadın ve çocukların ağır bedeller ödediğini söyledi

13.01.2021 16:13
Son dakika! İrlanda Başbakanı Martin, Katolik Kilisesinin sığınmaevlerindeki kadın ve çocukların ağır bedeller ödediğini söyledi, System.String[]

Son dakika haberleri... İrlanda Başbakanı Micheal Martin, Katolik Kilisesine bağlı kadın sığınmaevlerindeki kadınların ve çocukların ağır bedeller ödediğini söyledi.

İrlanda Başbakanı Micheal Martin, Katolik Kilisesine bağlı kadın sığınmaevlerindeki kadınların ve çocukların ağır bedeller ödediğini söyledi.

Martin, dün düzenlediği basın toplantısında, kadınların ve çocukların kaldığı sığınmaevleriyle ilgili soruşturma yürüten komisyonun raporuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Evlilik dışı çocuk sahibi kadınların kaldığı sığınmaevlerinde kadınların ve çocukların ağır bedeller ödediğini vurgulayan Martin, ülkenin "geçmişin tüm gerçekliğiyle yüzleşmesi" gerektiğini belirtti.

Martin, raporun tüm İrlanda toplumuna derin sorular yönelttiğinin altını çizerek, "Cinselliğe karşı tamamen çarpık bir tavrımız vardı. Anneler, oğulları ve kızları bu çarpıklığın bedelini çok büyük ödedi." dedi.

Parlamentoda resmi özür dileyeceklerini aktaran Martin, "Bu raporda anlatılanlar bize hiçbir yabancı güç tarafından empoze edilmedi. Bunu toplum olarak kendi kendimize yaptık." ifadesini kullandı.

İrlanda'da 20. yüzyılda kadın sığınmaevlerinde 9 bin çocuk öldü

Raporda, 20. yüzyılda ülkedeki 56 bin kadın ve 57 bin çocuğun kaldığı 18 kadın sığınmaevinde 9 bin çocuğun öldüğü ancak kayıtlarının tutulmadığı ortaya konuldu.

Evlerdeki çocuk ölüm oranının yüzde 15'i bularak ülke genelindeki çocuk ölüm oranının neredeyse iki katına yaklaştığına dikkat çekildi.

20. yüzyılda dünya çapındaki kadın sığınmaevlerindeki kadın ve çocuk sayısında, İrlanda'nın başı çektiğine işaret edildi.

İrlanda'daki kadın sığınmaevleri 1998'e kadar faaliyet gösterirken, 2012'de amatör tarihçi Catherine Corless'in kiliseye bağlı bir evde çok sayıda çocuğun öldüğüne dair makalesinin ardından iddialar ülke gündemine oturmuştu.

Corless'in araştırmalarına göre, Tuam kasabasındaki sığınmaevinde ölen 798 çocuktan sadece 2'sinin ölüm kaydı tutulmuştu.

Bebeklerin toplu mezarlara gömüldüğü iddialarının gündeme gelmesi üzerine 2015'te özel bir komisyon oluşturulmuş, 2017 yılında ise Tuam'da 1925-1961 yıllarında faaliyet gösteren sığınmaevinin altında yapılan kazıda insan kalıntılarına ulaşılmıştı.

Katolik, İrlanda, Evlilik, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! İrlanda Başbakanı Martin, Katolik Kilisesinin sığınmaevlerindeki kadın ve çocukların ağır bedeller ödediğini söyledi - Son Dakika


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