Son dakika! İstanbul, Ankara, İzmir'de hava durumu - Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde biraz artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Karadeniz'de güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. ülke genelindeki hava durumu! İstanbul 5 günlük hava durumu! İzmir hava durumu! Ankara hava durumu!

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul şehrinde 12 Kasım 2021 Cuma günü hava güneşli, sıcaklık ise 15 dereceyi gösteriyor









İZMİR HAVA DURUMU

İzmir şehrinde 12 Kasım 2021 Cuma günü hava Güneşli, sıcaklık ise 21 dereceyi gösteriyor.

ANKARA HAVA DURUMU

Ankara şehrinde 12 Kasım 2021 Cuma günü hava Güneşli, sıcaklık ise 12 dereceyi gösteriyor.